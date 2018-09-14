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Назван самый дешёвый месяц для путешествий

14 сентября 2018 22:40
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Результаты исследования показали, что февраль, март и ноябрь — самые выгодные месяцы для путешествий по России.
Эксперты провели оценку и выявили, в каком месяце туристам обходятся поездки дешевле всего, сообщает life.ru со ссылкой на сервис "Туту.ру".

Результаты исследования показали, что февраль, март и ноябрь — самые выгодные месяцы для путешествий по России. Дороже всего перелёты обходятся летом. Чаще всего внутри страны россияне путешествуют в июле и августе, реже — в феврале.

Как выяснилось, лето не всегда становится самым дорогим периодом для путешествий по Европе. Например, в Чехию билеты дороже всего в декабре и январе. Однако февраль или ноябрь для путешественников — способ сэкономить.

Март и октябрь больше всего подходят для того, чтобы недорого слетать в Германию. Сентябрь лучше всего подходит для экономной поездки в Болгарию, Латвию, Литву и Норвегию.

Самые дешёвые месяцы для путешествий по Европе в целом — ноябрь и февраль. Билет в этот период стоит в пределах 19 тысяч рублей. Для сравнения, в июне перелёт может обойтись в 26 тысяч рублей.

Что касается поездок в страны ближнего зарубежья, в феврале и декабре летать дешевле всего, а самые дорогие авиабилеты — в июле и августе. Однако в Грузию в декабре путешествовать дороже, чем в июне, так как эта страна пользуется спросом у российских путешественников в новогодние каникулы. 
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Комментарии



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14 сентября 2018  22:40
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