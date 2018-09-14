Назван самый дешёвый месяц для путешествий

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Результаты исследования показали, что февраль, март и ноябрь — самые выгодные месяцы для путешествий по России. Дороже всего перелёты обходятся летом. Чаще всего внутри страны россияне путешествуют в июле и августе, реже — в феврале.Как выяснилось, лето не всегда становится самым дорогим периодом для путешествий по Европе. Например, в Чехию билеты дороже всего в декабре и январе. Однако февраль или ноябрь для путешественников — способ сэкономить.Март и октябрь больше всего подходят для того, чтобы недорого слетать в Германию. Сентябрь лучше всего подходит для экономной поездки в Болгарию, Латвию, Литву и Норвегию.Самые дешёвые месяцы для путешествий по Европе в целом — ноябрь и февраль. Билет в этот период стоит в пределах 19 тысяч рублей. Для сравнения, в июне перелёт может обойтись в 26 тысяч рублей.Что касается поездок в страны ближнего зарубежья, в феврале и декабре летать дешевле всего, а самые дорогие авиабилеты — в июле и августе. Однако в Грузию в декабре путешествовать дороже, чем в июне, так как эта страна пользуется спросом у российских путешественников в новогодние каникулы.