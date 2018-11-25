Назван город России, где нужно больше всего денег для счастья. И это не Москва

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Москва заняла второе место с 207 тысячами рублей "для счастья" (11 МРОТ). Замыкает тройку Ростов-на-Дону — здесь среднестатистический житель будет счастлив, получая около 203 тысяч рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тысяч рублей в месяц, или 9,4 МРОТ. Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет 9 МРОТ Кемеровской области, или 136 тысяч рублей в месяц.Самые скромные запросы (в рублях)— у жителей Набережных Челнов и Оренбурга— 116 тысяч рублей, или чуть более 10 МРОТ.В опросе участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населённых пунктов.