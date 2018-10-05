Назван главный признак счастливых отношений

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Как рассказала психолог Меган Роббинс, главным признаком счастливых пар оказалось употребление местоимения «мы». По ее словам, это говорит о тесной связи влюбленных, которые не склонны к эгоизму в отношениях и настроены развивать партнерство.Отмечается, что это актуально как для молодых, так и для пожилых пар. Также особенно важно говорить «мы» во время сложностей и конфликтов в отношениях, добавляют психологи.