Назначен новый начальник таможенного поста Аэропорт Самара Самарской таможни

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Службу в таможенных органах Антон Николаевич начал в январе 2013 года в должности инспектора отдела таможенного оформленияи таможенного контроля таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни, впоследствии был переведен на Московскийтаможенный пост (ЦЭД) Московской таможни. С 2014 года до перевода в 2017 году в Самару, был назначен заместителем начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни.Капитан таможенной службы Антонов имеет высшее экономическое образование, окончил Государственный университет управления в городе Москва, передает пресс-служба Самарской таможни.