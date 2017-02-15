Национальный парк «Самарская Лука» объявляет старт фотоквесту «Секреты воды-2017»
15 февраля 2017 21:58
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Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно присутствие в группе сопровождающего взрослого (педагога или родителя).
До 26 февраля включительно необходимо подать заявку на участие, после чего каждая команда получит задания для выполнения. 22 марта, в День воды, состоится награждение победителей, мастер-классы и игровые мероприятия для желающих.
Подробнее в Положении о фотоквесте.
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