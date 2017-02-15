Я нашел ошибку
Главные новости: 
Будьте осторожны в комментариях, иначе могут быть тяжелые последствия.
Госдума будет штрафовать за оскорбления в Интернете на 300 тысяч рублей
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Минстрой РФ создал спецкомиссию для ликвидации отставания на стройке «Самара Арена»
Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно присутствие в группе сопровождающего взрослого (педагога или родителя).
Национальный парк «Самарская Лука» объявляет старт фотоквесту «Секреты воды-2017»
Пожар, начавшийся в мансарде шестиэтажного дома, перекинулся на соседний дом, один человек погиб.
В Краснодаре горят два многоэтажных дома
Марина Антимонова
Марина Антимонова: «Деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает».
Аркадий Лазарев 2
Аркадий Лазарев: «Это действенная мера – теперь все будут знать состояние дорог по всей России».
По дороге в горком его автомобиль подрезала другая машина, заставив остановиться. Из нее вышли двое мужчин, которые напали на руководителя самарских коммунистов, начав его избивать.
На первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина было совершено нападение
Первый рейс состоится 19 февраля.
Из Самары в Винновку открыли туристический маршрут: пустили суда на воздушной подушке
сегодня  Среда, 15 февраля, 23:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/02:
USD 56.77
-0.97
EUR 60.02
-1.28
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Национальный парк «Самарская Лука» объявляет старт фотоквесту «Секреты воды-2017»

15 февраля 2017 21:58
69
Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно присутствие в группе сопровождающего взрослого (педагога или родителя).
Национальный парк «Самарская Лука» объявляет старт фотоквесту «Секреты воды-2017», который проводится в рамках Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии, а также посвящен 65-летию г. Жигулевска. Организаторами фотоквеста являются национальный парк «Самарская Лука» и филиал ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС».

Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно присутствие в группе сопровождающего взрослого (педагога или родителя). 

До 26 февраля включительно необходимо подать заявку на участие, после чего каждая команда получит задания для выполнения. 22 марта, в День воды, состоится награждение победителей, мастер-классы и игровые мероприятия для желающих.

Подробнее в Положении о фотоквесте.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 февраля 2017  21:58
Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно присутствие в группе сопровождающего взрослого (педагога или родителя).
Национальный парк «Самарская Лука» объявляет старт фотоквесту «Секреты воды-2017»
 Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно... Социум
68
15 февраля 2017  19:31
Первый рейс состоится 19 февраля.
Из Самары в Винновку открыли туристический маршрут: пустили суда на воздушной подушке
Первый рейс состоится 19 февраля.   Социум
74
15 февраля 2017  17:31
По масштабу празднования Широкая Масленица в этом году сможет сравниться с новогодними праздниками.
Масленица в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан и гостей города
 По масштабу празднования Широкая Масленица в этом году сможет сравниться с новогодними праздниками.  Социум
149
Весь список

Здравоохранение
15 февраля 2017  13:28
В связи с гриппом птиц запрещен ввоз продукции птицеводства из ряда областей Чехии и Чили
В связи с гриппом птиц запрещен ввоз продукции птицеводства из ряда областей Чехии и Чили
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области. Здравоохранение
87
15 февраля 2017  13:15
В Сызрани открывается отделение больницы им. Ерошевского
В Сызрани открывается отделение больницы им. Ерошевского
Теперь горожане могут получить полный спектр диагностических услуг на месте. Здравоохранение
115
14 февраля 2017  17:26
Медицинская справка 095 у
Медицинская справка 095 у
 Речь пойдёт о медицинской справке 095 у. Те, кому приходилось оформлять эту справку, хорошо понимают, что её получение может быть сложным, долгим и мучительным... Здравоохранение
33
Весь список

Туризм
14 февраля 2017  17:31
Туры в Турцию. Особенности и преимущества
Туры в Турцию. Особенности и преимущества
 Какие страны в мире Вы посещали, и какими принципами Вы руководствуетесь при выборе места будущего отдыха? Это важно для того, чтобы правильно выбрать для себя... Туризм
30
10 февраля 2017  12:45
Самарские путешественники в среднем берут с собой 15 кг багажа
Самарские путешественники в среднем берут с собой 15 кг багажа
Такие данные следуют из материалов, полученных аэропортом Курумоч. Туризм
159
6 февраля 2017  15:52
Доставка пиццы в Красноярске. Выбирайте проверенные рестораны!
Доставка пиццы в Красноярске. Выбирайте проверенные рестораны!
 Пицца. У каждого человека это слова ассоциируется с чем-то приятным, вкусным и незабываемым. Мало найдётся людей, которые не любят пиццу.  Туризм
65
Весь список
Образование
14 февраля 2017  14:02
Бакулина
Светлана Бакулина: «Родители нервничают из-за ЕГЭ, потому что не знают, что это такое. Мы должны максимально открыть для них эту процедуру».
  Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина прокомментировала проведение в Самаре Единого дня сдачи ЕГЭ родителями. Образование
195
13 февраля 2017  16:47
В настоящее время в 20 общеобразовательных учреждениях прием учеников уже завершился.
В 2017-2018 учебном году в первые классы Самары примут на 663 человека больше, чем в текущем
В настоящее время в 20 общеобразовательных учреждениях прием учеников уже завершился.  Образование
139
13 февраля 2017  14:30
Посвященный стратегическому развитию, повышению международной конкурентоспособности вузов, особенностям трансформации в университеты мирового класса.
В Самарском университете пройдет масштабный российский форум
Посвященный стратегическому развитию, повышению международной конкурентоспособности вузов, особенностям трансформации в университеты мирового класса.   Образование
191
Весь список

Культура
15 февраля 2017  10:24
Самарцев приглашают на выставку «Титаник. 100 лет истории»
Самарцев приглашают на выставку «Титаник. 100 лет истории»
Работа выставки продлится до 9 апреля. Культура
126
14 февраля 2017  18:24
На языке танца ребята расскажут зрителям спектакля об истории футбола и познакомят их с культурой и национальным колоритом стран, которые принимали Чемпионаты мира по футболу FIFA разных лет.
В Самаре детский театр «Задумка» презентует зрителям музыкальный спектакль «Приключение футбольного мяча»
На языке танца ребята расскажут зрителям спектакля об истории футбола и познакомят их с культурой и национальным колоритом стран, которые принимали... Культура
137
13 февраля 2017  21:29
В течение трех дней на сцене филармонии будут выступать признанные авторитеты и лучшие представители молодого поколения российского джаза.
В Самарской филармонии состоится очередной международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре - 2017»
В течение трех дней на сцене филармонии будут выступать признанные авторитеты и лучшие представители молодого поколения российского джаза.  Культура
171
Весь список
Мода
1 февраля 2017  18:16
Особенности одежды от магазина «Сударушка»
 На сегодняшний день каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть прекрасно, удивительно и ухаживать за своей внешностью. Мода
134
25 января 2017  19:36
Отслеживание товара на AliExpress
Отслеживание товара на AliExpress
 Интересуетесь вопросами по отслеживанию товара AliExpress? Сейчас существуют сервисы, позволяющие отследить местонахождение товара, заказанного на AliExpress.  Мода
169
25 января 2017  11:20
Постельное белье из натурального шелка – практичная роскошь
Постельное белье из натурального шелка – практичная роскошь
 Редко какая вещь сочетает в себе и роскошь, и практичность применения. Шелковое постельное белье относится именно к таким вещам. Несмотря на то, что со времени... Мода
197
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1123
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
700
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4956
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1935
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2517
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1597
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1305
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2432
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2274
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11432
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9385
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5768
Весь список

Мероприятия
Масленица в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан и гостей города
В День всех влюбленных кинельские полицейские вместе с волонтерами провели акцию «Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты»
В Самарской области проходит акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»
Весь список
Популярное
за сегодня

В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич

1341

Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».

478

Николай Меркушкин в Москве встретился с гендиректором ВИАМ Евгением Кабловым

296
за неделю

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

2594

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

2234

Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз

1983
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда