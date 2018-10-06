Наталья Штурм проверила 20-летнего любовника на полиграфе
6 октября 2018 14:58
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Наталья подозревает, что Даниил работает на её бывшего мужа Игоря Павлова. Напомним, мужчина хочет оформить опеку над их с Натальей 14-летним сыном Арсением и потребовать с певицы алименты. Штурм считает, что Павлов нанял Даниила, чтобы он собрал на неё компромат.
В итоге полиграф показал, что Даниил нечестен с Натальей. Он действительно собирал на неё компромат, но передать информацию её бывшему мужу ещё не успел. Штурм заявила, что ей стыдно перед сыном за свои любовные похождения.
Наталья родила дочь от брака с Сергеем Деевым, пара рассталась вскоре после рождения ребёнка. Сейчас Наталья борется за второго сына — Арсения, которого родила от бизнесмена Игоря Павлова.
Фото: соцсети
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