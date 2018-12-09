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Наталья Ржевская о новой системе обращения с отходами в Самарской области

9 декабря 2018 19:34
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Чего ждать от реформы предприятиям, организациям и всем жителям Самарской области? Каковы ее стратегические цели? Что изменится в алгоритмах формирования счетов за вывоз отходов?
Директор по экологии ООО «ЭкоСтройРесурс» Наталья Ржевская рассказала о том, что изменится в схеме обращения с твердыми коммунальными отходами в следующем году и прояснила цели федеральной реформы в Самарской области, передает ecostr.ru.

Реформирование отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами стартовало после поручения Президента РФ в марте 2011 года. Позднее федеральный закон обязал регионы на конкурсной основе выбирать единых операторов по обращению с ТКО. В Самарской области им стала компания «ЭкоСтройРесурс», которая приступит к реализации новой схемы с января 2019 года. Чего ждать от реформы предприятиям, организациям и всем жителям Самарской области? Каковы ее стратегические цели? Что изменится в алгоритмах формирования счетов за вывоз отходов? Об этом рассказала директор по экологии ООО «ЭкоСтройРесурс» Наталья Ржевская.

- Наталья Михайловна, до первого января осталось меньше месяца. Что произойдет после этой даты в отрасли? Как изменится схема обращения с твердыми коммунальными отходами для юридических и физических лиц?

- Сейчас идет очень важный процесс заключения договоров с предприятиями и организациями. Если раньше они пользовались услугами разных перевозчиков, то с начала 2019 года закон обязывает их оформить отношения с единым региональным оператором. Процедуру можно пройти на сайте www.ecostr.ru, загрузив все необходимые документы онлайн. Это позволит заблаговременно учесть нюансы, связанные с видами деятельности предпринимателей и особенностями расположения площадок, где складируются отходы, чтобы в дальнейшем соблюсти все необходимые экологические нормы. Для нас особенно важно получить эти данные от крупных предприятий, территории которых часто обособлены. В противном случае у нас не будет физической возможности предоставить им услуги по вывозу отходов. То же самое касается гаражных кооперативов, садоводческих хозяйств и дачных товариществ. Им также предстоит заключить договор с единым региональным оператором. Физическим лицам, то есть большинству жителей Самарской области, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Типовые договоры, утвержденные федеральным законодательством, с потребителями будут заключены автоматически, на 16й день после опубликования тарифа. В феврале люди получат квитанции от регионального оператора, либо своей управляющей компании, в зависимости от способа управления домом. Их нужно будет оплачивать так же, как любую другую коммунальную услугу. Еще одно нововведение касается жителей сельских территорий. Они тоже будут получать квитанции на оплату за вывоз ТКО. При этом обустройство контейнерных площадок остается в сфере ответственности муниципалитета, либо управляющей компании.

- Как изменится порядок расчета стоимости услуг по вывозу ТКО?

- Для предприятий и организаций тариф будет формироваться исходя из нормативов, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. В соответствии с этим документом все юридические лица разделены по видам деятельности. Для каждого из них рассчитан свой объем генерирования мусора в год. Исходя из этих данных, формируется стоимость вывоза мусора для каждого конкретного юридического лица. При этом неизбежно увеличение тарифа, по сравнению с действующими расценками. Поскольку, помимо транспортных расходов, которые составляют большую часть стоимости услуги, в тариф заложены расходы на обезвреживание, обработку и утилизацию отходов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с нормами обновленного закона.

Для физических лиц вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая рассчитывалась в зависимости от площади помещения и переходит в разряд коммунальных услуг. То есть стоимость формируется в зависимости от количества людей, зарегистрированных в квартире или частном доме постоянно, либо временно. Если кто-то из собственников жилья посчитает сумму в квитанции некорректной, при предоставлении документов оснований будет сделан перерасчет. По всем вопросам жители Самарской области всегда могут обратиться к нам, позвонив по телефону «горячей линии» 8(846) 303-06-48. Уже сейчас мы обрабатываем до 150 звонков в час. В январе во всех крупных муниципалитетах региона откроются представительства единого регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, куда граждане смогут прийти лично.

- В чем долгосрочные цели реформы? Какие выгоды и когда получат жители Самарской области?

- Стратегическая цель заключается в том, чтобы предотвратить экологический коллапс, с которым уже столкнулись многие российские регионы. Например, Москва и Подмосковье, где переполненные полигоны в буквальном смысле отравляют жизнь тысяч людей. Основные задачи реформы на ближайшие годы обозначены федеральным правительством и нашим куратором, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Если раньше транспортировать отходы могла одна организация, а обрабатывать, обезвреживать, утилизировать, захоронять – другая, то теперь весь процесс будет сосредоточен в руках одного оператора. Это сделает работу участников отрасли более прозрачной и эффективной. Региональное правительство обозначило участникам рынка задачу - к 2022 году перевести область на стопроцентную сортировку ТКО. Доля отходов, отправляемых на переработку, должна вырасти в 2 раза. В Самарской области планируют построить 12 новых объектов для обращения с мусором. Это три экотехнопарка (два возле Самары и один возле Тольятти, в структуре предусмотрены мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО и площадка биокомпостирования). Мы же, в свою очередь, уже привлекли на конкурсной основе девять крупных компаний перевозчиков, у которых есть полный набор спецтехники для вывоза ТКО. Из нововведений – все мусоровозы, которые отправляются в рейс, теперь будут оснащены устройствами системы ГЛОНАСС. Таким образом, мы сможем четко фиксировать их маршруты и эффективность работы. Кроме того, у всех бригад будут средства фото и видео фиксации, чтобы отчитаться за работу по каждой контейнерной площадке. В тестовом режиме эта схема начнет работать уже с 20 декабря. На единого регионального оператора возложена обязанность по ликвидации несанкционированных свалок, которые образуются после 1 января 2019 года и являются по составу коммунальными отходами. Расходы на эти работы предстоит возмещать собственникам земельных участков, на которых скапливается мусор. Что касается старых свалок, а их по подсчетам экологов в Самарской области более 1000, то средства на их ликвидацию предстоит изыскивать за счет участия в профильных федеральных программах.  
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Комментарии



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