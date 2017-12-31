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Наступающий Год Собаки: как его встретить

31 декабря 2017 10:28
153
Наступающий Год Собаки: как его встретить Год Жёлтой Земляной Собаки уже на пороге.
Год Жёлтой Земляной Собаки уже на пороге.

Символ 2018-го года олицетворяет добро и процветание, спокойствие и самоанализ, однако, с ним связано также немало примет и суеверий. Верить им или нет — личностное дело каждого, однако, лучше быть во всеоружии, чтобы, в конце концов, хотя знать, чего ожидать от 2018-го года.

К примеры, цветовая гамма, которая отлично соответствует наступающему году Собаки — жёлтая и коричневая, потому многие стараются подобрать наряд для встречи праздника именно этих колеров. Кроме того, декор жилища и упаковка подарков также может соответствовать такой цветовой гамме — она несёт в себе тепло и солнечную энергию.

Специалисты советуют отказываться от оттенков синего, красного и так любимого многими "леопардового", поскольку для символа будущего года они являются раздражающим фактором, а мы ведь хотим расположить к себе дружелюбную Собаку. С другой стороны, бежевый, пепельный, оттенки жёлтого и коричневого, золотой цвета "в тренде".

Если хотите встретить Новый год где-нибудь на шумной вечеринке, трижды подумайте — Собака не приверженец такого времяпрепровождения. С другой стороны, она очень любит общество людей, потому праздник в кругу самых близких людей станет отличным выбором. А вот предаваться апатии и встречать Новый год в одиночестве возле "голубого экрана" — запрещено, иначе расстроите не только символ будущего года, но и себя самого. Ни в коем случае нельзя в новогоднюю ночь ссориться и выяснять отношения — вряд ли вы придёте к общему знаменателю, а вот склоки потом будут преследовать вас весь следующий год, сообщает rosregistr.ru.

И, конечно же, если у вас дома есть собака, обязательно одарите ее теплом, лаской и порадуйте праздничным лакомством.


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Комментарии



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