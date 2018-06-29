Настоящий бразильский карнавал устроят в Самаре в преддверии матча между Бразилией и Мексикой
29 июня 2018 16:36
89
"В понедельник, 2 июля, в 1/8 финала ЧМ-2018 на стадионе "Самара-Арена" встретятся сборные Бразилии и Мексики, поэтому главной темой танцевального парада в субботу будут латиноамериканские танцы", - говорится в сообщении.
Праздничные шествия стартуют в 20:00 30 июня и 1 июля от площади Революции.
"Организаторы обещают устроить настоящий бразильский карнавал: девушки в перьях, чирлидинг, уличный театр, оркестр, барабанщики и так далее", - отмечается в пресс-релизе.
Победитель матча 1/8 финала в Самаре выйдет в 1/4 финала на победителя в паре Бельгия-Япония.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 июня 2018 16:56
30 июня и 1 июля в Самаре на пешеходной ул. Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия в честь ЧМ-2018. Социум
108
29 июня 2018 16:36
Главной темой танцевального парада в субботу будут латиноамериканские танцы. Социум
88
Здравоохранение
29 июня 2018 12:37
Сумма вложенных в проект инвестиций составила 50 млн рублей. Здравоохранение
156
27 июня 2018 12:16
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
266
27 июня 2018 10:45
Речь идет о поясничной артропластике. Здравоохранение
491
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
94
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
197
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
191
Туризм
28 июня 2018 12:27
Его участники проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Туризм
329
28 июня 2018 11:21
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня. Туризм
331
26 июня 2018 12:36
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Туризм
576
Образование
29 июня 2018 15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова. Образование
119
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
554
26 июня 2018 21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
730
Культура
29 июня 2018 13:18
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
156
29 июня 2018 11:54
Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
312
28 июня 2018 13:04
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
265
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
749
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1052
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1006
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1955
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
661
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
740
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
186
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
128
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
136
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1260
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2471
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
120
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
504
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
789
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
958
Мероприятия