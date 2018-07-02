Настоящий, "не картонный мексиканец", Хавьер сфотографировался с матрешкой на набережной Самары

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Один из главных символов русского народного искусства - матрёшка пользуется огромной популярностью у иностранных болельщиков, что способствует укреплению международной дружбы. Проект по созданию уже 10 матрешек реализует Администрация Самары. Каждая фигура отражает культуру и историю стран-участник ЧМ-2018, сборные которых играли на стадионе «Самара Арена»: Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай, Россия, Бразилия, Мексика.В тот момент, когда устанавливали две дополнительные матрешки, на берегу Волги оказался мексиканский болельщик и интернет-знаменитость Хавьер. Тот самый «картонный максиканец», которого жена сначала не отпустила в Россию на ЧМ-2018. Мексиканские фанаты объехали Европу и Россию с картонной копией своего друга, пока его супруга не передумала. Вместе с друзьями Хавьер приехал в Самару, чтобы поболеть за свою сборную. Знакомые мексиканские символы на русской матрешке привлекли их внимание. Настоящему, "не картонному мексиканцу" Хавьеру очень понравились самарские арт-объекты.На матрешке, символизирующей Мексику, изображен перец чили, поскольку в этой стране любят острую еду. Символы коренных жителей Мексики являются изображение лягушки и календарь. Древние цивилизации здесь создали много артефактов - узоры, рисунки, пирамиды. И конечно сомбреро и пончо.Орнамент бразильской матрешки символизирует красивые и многолюдные пляжи этой страны и любимую обувь бразильца - сланцы. Только в Бразилии вы сможете увидеть гигантскую статую Христа-Искупителя, которую признали одним из новых чудес света. Какие же бразильские танцы без перьев? Именно перья являются символами ежегодного карнавала. Наряд матрешки дополнили изображения кофе и розового фламинго, передает пресс-служба администрации Самары.