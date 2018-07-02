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Настоящий, "не картонный мексиканец", Хавьер сфотографировался с матрешкой на набережной Самары

2 июля 2018 16:17
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В хороводе эксклюзивных матрешек на набережной реки Волга в Самаре прибавление.
В хороводе эксклюзивных матрешек на набережной реки Волга в Самаре прибавление. Сегодня там установили еще две фигуры, изготовленные местными художниками специально к Чемпионату мира по футболу в России FIFA 2018TM . Новые матрешки украшены узнаваемыми символами двух стран: Бразилии и Мексики. Художники создали их всего за пять дней, после того как стало известно, что 2 июля 2018 года сборные этих стран сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена».

Один из главных символов русского народного искусства - матрёшка пользуется огромной популярностью у иностранных болельщиков, что способствует укреплению международной дружбы. Проект по созданию уже 10 матрешек реализует Администрация Самары. Каждая фигура отражает культуру и историю стран-участник ЧМ-2018, сборные которых играли на стадионе «Самара Арена»: Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай, Россия, Бразилия, Мексика.

В тот момент, когда устанавливали две дополнительные матрешки, на берегу Волги оказался мексиканский болельщик и интернет-знаменитость Хавьер. Тот самый «картонный максиканец», которого жена сначала не отпустила в Россию на ЧМ-2018. Мексиканские фанаты объехали Европу и Россию с картонной копией своего друга, пока его супруга не передумала. Вместе с друзьями Хавьер приехал в Самару, чтобы поболеть за свою сборную. Знакомые мексиканские символы на русской матрешке привлекли их внимание. Настоящему, "не картонному мексиканцу" Хавьеру очень понравились самарские арт-объекты.

На матрешке, символизирующей Мексику, изображен перец чили, поскольку в этой стране любят острую еду. Символы коренных жителей Мексики являются изображение лягушки и календарь. Древние цивилизации здесь создали много артефактов - узоры, рисунки, пирамиды. И конечно сомбреро и пончо.

Орнамент бразильской матрешки символизирует красивые и многолюдные пляжи этой страны и любимую обувь бразильца - сланцы. Только в Бразилии вы сможете увидеть гигантскую статую Христа-Искупителя, которую признали одним из новых чудес света. Какие же бразильские танцы без перьев? Именно перья являются символами ежегодного карнавала. Наряд матрешки дополнили изображения кофе и розового фламинго, передает пресс-служба администрации Самары.




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Комментарии



Социум
2 июля 2018  16:17
В хороводе эксклюзивных матрешек на набережной реки Волга в Самаре прибавление.
Настоящий, "не картонный мексиканец", Хавьер сфотографировался с матрешкой на набережной Самары
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