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Об этом сообщает депутат Госдумы от СО"Под Нижним Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 г в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. Наследники Матвея Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре. Считаю это правильным. Пообещал сегодня инициативной группе оказать максимальное содействие. Память о таких людях должна жить и после их смерти", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.Фото: соцсети