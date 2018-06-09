Наши спецслужбы пытались убить Шамиля Басаева еще с 1995 года, но ему много лет удавалось избежать смерти
9 июня 2018 18:41
В современной истории России не слишком много поводов для гордости. Отсюда регулярные обращения кинематографистов к советскому и даже царскому периоду: там достаточно и спортивных достижений, и географических открытий, и первенства в космосе. И победа в самой страшной войне в истории человечества. Сейчас подобных историй исчезающе мало, да и времени прошло недостаточно для переосмысления и выработки однозначной позиции. Впрочем, есть события, которые однозначно свидетельствуют о мощи государства российского, а уж гордиться ими сам бог велел. Один из наиболее явных примеров — уничтожение террориста Шамиля Басаева, о чем и рассказывает фильм Александра Аравина «Решение о ликвидации».
По сюжету картины в 2002 году российский офицер Егор (Игорь Петренко) вместе с молодым подчиненным попадает в плен к боевикам Шамиля Базгаева (Аюб Цингиев). Их предполагается обменять на родных Исы (Дмитрий Парастаев), но Базгаев решает, что «хватит и офицера», и убивает солдата. Через два года Егора, который на самом деле отличный агент ФСБ, зовут в оперативную группу, единственной целью которой становится ликвидация Базгаева, ответственного за несколько громких терактов. Начальником группы становится Равиль (Алексей Вертков, танкист Найденов в «Белом тигре»), а коллегой Егора — молодой оперативник Тимур (Иван Шахназаров). Они приезжают на Северный Кавказ и ищут выходы на знакомых и родственников неуловимого бандита.
Наши спецслужбы пытались убить Басаева еще с 1995 года, но ему много лет удавалось избежать смерти. Во время Первой чеченской войны был уничтожен его «Абхазский батальон», но самому Басаеву удалось уйти живым. Позже появлялись сообщения о его гибели, но они не подтверждались. И только летом 2006 года на окраине одного из сел в Ингушетии Басаев был подорван с помощью заминированного «Камаза» с оружием. Подробности операции, разумеется, не разглашались; однако известно, что для ее проведения тайно купили за рубежом вооружение стоимостью 300 тысяч долларов, которое и привлекло внимание террориста.
Фильм, генеральным продюсером которого стал Карен Шахназаров, в принципе, бережно обращается с теми фактами, которые российские спецслужбы сочли нужным рассекретить. Конечно, в интересах сюжета продолжительность операции была сокращена, члены оперативной группы — полностью выдуманы, а их действия и поступки — полностью списаны, кажется, с американских (да и российских тоже) боевиков категории «Б».
Удивительно, но из такого коктейля получился крепкий боевик, которых в России не снимали давно. Сюжет «Решения о ликвидации» почти не провисает, все ружья стреляют в положенное время, и даже немного предсказуемый финал оказался не настолько очевидным благодаря персонажу по имени Иса. Кроме того, картина очень аккуратно проходит через минное поле религиозных конфликтов: вряд ли хоть одна конфессия сможет попенять авторам фильма на какое-либо небрежение.
В целом «Решение о ликвидации» можно сравнить, пожалуй, с «Целью номер один» Кэтрин Бигелоу, который рассказывает примерно о том же: как американский спецназ уничтожил своего «террориста номер один» Усаму бен Ладена. Свой фильм Бигелоу снимала вообще по горячим следам: бен Ладен был убит в мае 2011 года, а картина вышла в прокат в декабре 2012. Критики оценили злободневность «Цели...», фильм даже получил пять номинаций на «Оскар» (в том числе и за лучший фильм), но, поскольку это все равно был боевик, пусть хороший и качественный, выиграл он только одну статуэтку. За звуковой монтаж.
Конечно, у «Решения о ликвидации» тоже есть недостатки, обусловленные скорее недостатком информации о настоящей операции и стремлением сделать незаметную по большому счету работу спецслужб как можно более зрелищной. В картине боевики палят из ПЗРК и планируют нападение на Эрмитаж во время саммита с участием президентов ведущих стран мира, шпионские камеры передают высококачественное изображение в режиме реального времени, как и беспилотник, парящий по небу за «Камазом» с грузом. Да и сами члены оперативного штаба регулярно бегают на боевые задания с пистолетами в руках и без подстраховки со стороны «тяжелых». Впрочем, эти эпизоды взялись понятно откуда: примерно по тем же соображениям западные кинематографисты взрывают в своих лентах вертолеты.
В целом же «Решение о ликвидации» — честное продюсерское кино, которое не отходит слишком далеко от выбранного жанра, что и идет картине на пользу. Недавно такой же подход пошел на пользу «Тренеру» Данилы Козловского. И пусть там была спортивная драма, а здесь — боевик, зритель выберет, что ему ближе. Ну а то, что сюжет «Решения...» напоминает об одном из недавних эпизодов российской истории, которым можно гордиться, — это приятный бонус, которыми отечественное кино радует до обидного редко.
Фото: Кадр из фильма «Решение о ликвидации». © / Централ Партнершип
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Комментарии
Социум
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Его семья владеет крупной винодельческой компанией. Социум
0
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А 2006 году его все же уничтожили, и по этой истории Карен Шахназаров снял «Решение о ликвидации». Получился боевик, которых у нас давно не делали. Социум
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