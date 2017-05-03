Нарушителю ПДД в Самарской области за неуплату штрафов придется провести за обязательными работами 190 часов.

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В установленные законом сроки гражданин А. штрафы не оплатил, в связи с чем, в рамках исполнительных производств в отделе судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области в отношении мужчины были составлены протоколы о назначении ему наказания в виде обязательных работ по каждому из 9 исполнительных производств – в общей сложности 190 часов.Должник встреч с приставами избегал, по месту регистрации не появлялся и не отвечал на телефонные звонки. В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями гражданин А. был объявлен в розыск. Также в отношении него было вынесены постановления о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.В результате принятых мер должник сам вышел на связь с судебными приставами-исполнителями. На приеме в отделе ему были вручены направления на отработку в администрацию сельского поселения. Гражданин А. приступил к отбытию наказания. Теперь ему придется провести 190 часов за благоустройством родного района, сообщает сайт ведомства.