Народный фронт запустил мобильное приложение «Убитые дороги»

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Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» запустил мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут отправлять свои замечания по качеству российских автодорог прямо с места событий. Программа позволяет зафиксировать не только общее состояние участка трассы, но и отдельные дефекты - провалившийся люк, образовавшуюся яму, стершуюся разметку, неработающий светофор, скрытый листвой или сломанный дорожный знак, нарушение технологий ремонта дороги. Основная задача приложения ОНФ «Убитые дороги» - упростить процесс добавления дорожных изъянов или ненормативных участков на специальную интерактивную карту с мобильных устройств.«Мы видим, что 40% людей заходят на ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» со своих смартфонов. Чтобы сделать загрузку информации на сайт удобной и быстрой, мы запустили приложение, которое будем постоянно улучшать, основываясь на мнении пользователей, - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.Чтобы воспользоваться приложением «Убитые дороги», необходимо скачать его бесплатно в онлайн-магазине и пройти короткую процедуру регистрации. После этого пользователь сможет заявить о проблеме, конкретизировав дефект (яма, люк, дорожная разметка, дорожный знак, нарушение технологии ремонта и светофорные объекты) и подтвердив его описанием и фотографией. Также на сайте можно ознакомиться с новостями и дорожными проблемами, добавленными другими пользователями.Проблемы, которые фиксируются пользователями с помощью приложения «Убитые дороги», после проверки будут включаться в единую базу проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», который за полтора года собрал уже информацию о более 30 тыс. км ненормативных дорожных участков. В среднем на карте ежедневно появляются 25 новых участков. Добавленные на карту проблемы направляются в ответственные структуры с целью их решения.В ближайшем будущем разработчики планируют добавить в приложении функцию голосования за дороги, которые по мнению граждан в первую очередь нуждаются в ремонте. Работа над совершенствованием приложения продолжится, разработчики планируют расширить функционал программы, сделав ее максимально простой и удобной для всех пользователей.Как подчеркивают эксперты ОНФ, программу уже тестируют более тысячи человек, которые оценили простоту и удобство приложения, передает пресс-служба ОНФ.