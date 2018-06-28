Народный фронт обозначает три условия для успешного проведения правительственной пенсионной реформы

37

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов отмечает, что реформа, которую предлагает правительство РФ, направлена, прежде всего, на обеспечение финансовой устойчивости и эффективности пенсионной системы.«Самое главное в этой реформе – обеспечение устойчивого роста действующих пенсий, чтобы у людей старшего поколения повысилось материальное благосостояние. Однако эффективной реформа может быть при соблюдении трёх условий. Первое - должны быть сохранены гарантии социальной справедливости. Здесь важно, прежде всего, обеспечить дополнительные меры трудоустройства граждан старшего поколения и меры по сохранению социальных льгот. Второе – кабинет министров должен принять комплекс компенсационных мер: это гарантии работникам из категории 50+-60+ - приоритетное право на сохранение работы при сокращениях, господдержка предприятий и организаций с высокой долей работников предпенсионного возраста, переобучение пожилых людей и т.д. И, наконец, третье – это многоуровневая информационная работа с людьми. Чтобы они не испытывали тревогу перед новым будущим, правительству, региональной и муниципальной власти нужно максимально подробно и доступно информировать граждан о перспективах реформы. А они действительно есть». - заявил Алексей Анисимов.На площадке Народного фронта участники встречи дадут оценку эффективности действующей пенсионной системы России и законодательных инициатив правительства РФ по повышению пенсионного возраста, проанализируют, насколько актуальны предлагаемые кабмином сроки и механизмы реформирования.Одна из основных задач сейчас – обеспечить социальную справедливость и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы. Для этого потребуется комплекс мер. Эксперты обсудят, как не допустить увеличения количества граждан, чей доход ниже прожиточного минимума, а также рост нагрузки на фонды соцстрахования из-за увеличения числа россиян, которые живут на пособие по безработице, создание новых рабочих мест для пожилых людей и молодежи, инвалидизацию людей пенсионного возраста, медицинские и социальные аспекты сохранения трудоспособности пожилых россиян.Давно ждет своего решения - даже без связи с пенсионной реформой - вопрос обеспечения государственных гарантий занятости и трудоустройства граждан старшего поколения. Участники встречи предложат варианты - как мотивировать работодателей брать на работу не молодых уже людей. Непредсказуемая и загадочная тема почти для всех будущих пенсионеров - пенсионные накопления. Поэтому эксперты обсудят также и меры по повышению эффективности и прозрачности пенсионных отчислений. Руководители профильных министерств проинформируют общественников о положительных результатах предлагаемых изменений для всех возрастных категорий граждан, передает пресс-служба регионального ОНФ.