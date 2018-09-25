Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»
25 сентября 2018 17:56
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Традиционно в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что в этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» Президента РФ Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей - демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.
«Главная задача СМИ – отражать темы и проблемы, которые волнуют простых граждан, и таким способом влиять на ситуацию, заставлять ее меняться. Мы стремимся поддержать журналистов, чьи материалы вызывают широкий общественный резонанс и заставляют чиновников проснуться и принять действенные меры. Конкурс Общероссийского народного фронта и Союза журналистов России – это возможность выделить и поддержать этих людей, которые не побоялись независимо и беспристрастно показать сложности в ключевых сферах жизни – от ЖКХ до образования и экологии, от состояния дорог до занятости людей. На конкурс принимаются и положительные примеры, сюжеты о том, как люди добиваются прорыва в той или иной сфере. Ведь исполнение указа и поручений президента – это сложные задачи. Они должны выполняться на местах, в регионах, городах и селах, изменения должен почувствовать каждый. И роль журналистов здесь трудно переоценить - вы, коллеги, помогаете заострить внимание на главном, что действительно волнует людей», - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.
Она сообщила, что ежегодный конкурс ОНФ «Правда и справедливость» является крупнейшим в стране профессиональным конкурсом для региональных журналистов, как по географии участников (представлены все 85 субъектов России), так и по числу поступающих заявок. «Количество конкурсных работ с каждым годом постоянно растет. И если в 2014 г. их было 1,5 тысячи, то в 2017 году - уже 5,5 тысяч работ от журналистов, которые представляли более 1200 региональных СМИ - газеты, региональные информагентства, телеканалы и радиостанции и еще более чем 120 блогеров. На этот раз мы ждем не меньшее число заявок», - отметила Ольга Тимофеева.
В этом году ОНФ проводит конкурс при сотрудничестве с Союзом журналистов России (СЖР). Глава профессионального объединения Владимир Соловьев напомнил, что в рамках прошлого конкурса «Правда и справедливость» при сотрудничестве с Союзом журналистов была организована номинация «Почему я иду на выборы», лауреатами которой стали 100 представителей журналистского сообщества.
«Союз журналистов России является давним партнером Общероссийского народного фронта. В этом году представители Союза журналистов России будут участвовать в оценке всех работ, которые будут присылать региональные журналисты. Я уверен, что этот конкурс – прекрасная площадка, которая позволяет привлечь больше внимания к острым социальным проблемам в регионах, которые освещают местные журналисты», - заявил Соловьев. - У СЖР и ОНФ есть точки соприкосновения, если можно так сказать, ведь Народный фронт - всегда на стороне журналистов, последовательно отстаивая их права».
Председатель Общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев в свою очередь отметил, что журналист может представить на конкурс до трех работ.
«Каждая работа оценивается по нескольким критериям: это соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство», - рассказал Будуев.
Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г.
«В работе медиафорумов ОНФ ежегодно принимают участие представители всех регионов страны: журналисты региональных СМИ, блогеры, крупные медиаменеджеры, главные редакторы СМИ, главы профильных министерств и ведомств и другие. Это масштабное мероприятие, которое состоит из нескольких частей. Его участники обсуждают насущные вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. Пленарное заседание Медиафорума традиционно посещает президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин, и у журналистов из разных регионов страны на протяжении всех прошедших встреч была возможность задать волнующий его и его земляков вопрос президенту. И важно, что по итогам каждой такой беседы глава государства подписывает конкретные поручения правительству для решения вопросов, поднятых представителями СМИ», - рассказала Тимофеева.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость», передает пресс-служба ОНФ.
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