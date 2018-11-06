Народный артист СССР Василий Лановой представит моноспектакль для парадных расчетов ПФО

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7 ноября в 15.30 в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, д. 7) в день проведения в Самаре Парада Памяти для парадных расчетов Приволжского федерального округа пройдет моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!». Народный артист СССР, актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятельпредставит спектакль, посвященный великому подвигу российского народа в Великой Отечественной войне.***Василий Семенович Лановой – советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР, председатель комиссии по культуреОбщественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети