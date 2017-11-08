Народный артист СССР Василий Лановой посетил Самарский юридический институт

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Знаменная группа института традиционно открыла памятное мероприятие. По площади Куйбышева торжественным маршем прошлирасчеты действующей армии, силовых структур и пять расчетов института возглавляемые начальником юридического факультета полковником внутренней службы Сергеем Вдовиным. Курсанты института приняли участие в исторической части парада, пройдя по площади в форме времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..Перед зрителями выступил народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой. Он обратился к самарцам с приветственной речью в образе генерала из фильма «Офицеры», прочитал стихи о войне и спел легендарную песню «От героев былых времен».Результатом налаженного взаимодействия руководства вуза и регионального министерства культуры стала встреча в стенах Самарскогоюридического института народного артиста СССР, сопредседателя общественного движения «Бессмертный полк России», любимого офицера всей страны, Василия Ланового.Василий Семенович — актер, на фильмах которого выросло целое поколение граждан нашей страны. «Война и мир», «Офицеры», «АннаКаренина», «Павел Корчагин», «Солярис», «Дни Турбиных» - далеко не полный список фильмов с его участием. Многим он знаком своимитеатральными ролями, радиоспектаклями и литературно-поэтическими записями.«Спасибо за верность, потомки» носит название моноспектакль, с которым выступил перед курсантами и студентами института ВасилийСеменович. Идея этого спектакля в свое время переросла в общественно-патриотическую акцию, в рамках которой он выступает в различных городах страны.На своей встрече с курсантами и студентами мастер художественного слова заставил зрителей окунуться в события далеких лет: как он вместе с родителями пережил оккупацию, как начиналась его актерская карьера, какие курьезы случались в его творческой деятельности.Так и сложилось, что любимой творческой темой Василия Ланового стала война. - «Самые лучшие стихи - военные, самая лучшая проза -военная, самые лучшие песни - военные!», - делится со зрительным залом Василий Лановой и подтверждает это проникновенным прочтением произведений фронтовых авторов Семена Гудзенко и Сергея Орлова.Любимого актера слушали все: зал замирал и громко аплодировал. После заключительной сцены на сцену поднялся начальник институтаполковник внутренней службы Александр Вотинов.– Сегодня у всего института замечательный праздник, отметил Александр Андреевич, - Парад Памяти, в котором приняли участие личныйсостав института и приезд любимого артиста сделали запоминающимся этот день для жителей губернии и для сотрудников, курсантов, слушателей и студентов Самарского юридического института, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.Фото: пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России