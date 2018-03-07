Народный артист РСФСР Владимир Меньшов посетил сегодня Самару

415

Он приехал в поддержку федерального проекта "Культура малой Родины", задача которого развитие муниципальных театров и детских школ искусств в регионах, обмен опытом, расширение гастрольных возможностей и проникновение технологий в сельские ДК.В кинозале музея Алабина Владимир Меньшов провел творческую встречу со студентами академии культуры и искусств, представителями театрального сообщества, пришли жители города, поклонники творчества кинорежиссера. Меньшов читал стихи, много говорит о развитии культуры, ее потенциале, в том числе на региональном и местном уровне. Говорил о современном кинематографе и театре. Отвечал на вопросы зрителей.- В кинематографе мы долго скулили, что нас не смотрят, что мы уступаем американскому кино. И вдруг в прошлом году произошел серьезный рывок. Мы увидели победу в отечественном кино. Открыл эти победы фильм «Легенды №17», потом «Движение вверх», «Лед», ждем еще… Победы есть и в театре. У меня есть подозрение, что денег в стране стало больше, в культуре, по крайней мере, мы это ощущаем. Культура испытывает невероятный подъем: строятся, обновляются и ремонтируются театры, кинотеатры, другие объекты.Сегодня есть «на что» развиваться культуре. Очень помогают и современные технологии. Мобильность культуры стала невероятно высока. Новый спектакль в московском театре, особенно музыкальный, человек может посмотреть едва ли не в тот же вечер. Так и происходит. Полные версии театральных постановок показывают по телевизору – это уже большое достижение. Культура текучая, многое перешло в интернет. То, что на телефон можно снять фильм и показать его в прокате - это тоже революционный прорыв, - делится впечатлениями Владимир Меньшов.После творческой встречи кинорежиссер встретился с представителями общественного совета ГУФСИН по Самарской области, сам он является председателем общественного совета ФСИН России, поздравил женщин с 8 марта; встретился с почетными гражданами Самарской области, а вечером посмотрел спектакль «Не становись чужим», театра «Современник», который сейчас с гастролями в Самаре, сообщает пресс-служба Регионального Избирательного Штаба В.В. Путина.