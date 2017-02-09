Народные картографы нанесли на карту Самарской области почти 800 километров заборов
9 февраля 2017 11:00
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Яндекс подсчитал общую длину заборов, которые нарисовали в Самарской области пользователи Народной карты — карты, которую может редактировать любой желающий.
Возможность добавлять заборы появилась на Народной карте в мае 2016 года. С мая по январь народные картографы нанесли на карту Самарской области в общей сложности 795 километров заборов. Это больше, чем расстояние по прямой от Самары до Екатеринбурга. По суммарной длине заборов, добавленных народными картографами, Самарская область заняла четвёртое место среди российских регионов.
На первых трех позициях Московская область, Москва и Омская область.
Заборы рисуют 11% народных картографов, работающих над картой Самарской области. В среднем каждый из таких пользователей отметил по 6,4 километра заборов — по этому показателю регион находится в России на третьем месте. Для сравнения, в целом по стране на одного народного картографа приходится 2,4 километра заборов.
Средняя длина одного забора на Народной карте в Самарской области — 139 метров. В целом по России это значение составляет 230 метров.
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