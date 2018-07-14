«Народники» Самарской области стали участниками форума «Таврида»

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Перед ними будет стоять задача представить народное искусство как тренд для молодёжи, что будет способствовать укреплению российской идентичности на основе традиционных культурных ценностей народов России.Образовательная программа каждой смены представляет собой трёхуровневую модель, которая включает в себя тренд-сессии на актуальные темы, работу в творческих именных школах партнёрских организаций, кураторами которых являются именитые деятели культуры и искусства, а также участие в образовательной лаборатории «Равный – равному», которая позволит осуществить обмен между участниками форума профессиональными компетенциями на примере личных кейсов.Для участников Народной смены, которая представлена на форуме впервые, подготовлены программы по следующим тематическим направлениям: Школа хорового народного пения имени Н. К. Мешко Российской академии музыки имени Гнесиных, Школа фолка группы «ВЕДАНЪ КОЛОДЪ», Школа народного оркестра Дмитрия Дмитриенко и Ивана Шрамкова, Школа народного танца ансамбля «Берёзка», Школа танца Аллы Духовой «TODES», Школа народной традиционной культуры «Движение к традиции», Школа народного ремесла иювелирного дела, а также Мастерская экспериментального творчества.В конце смены молодые деятели культуры и искусства представят спектакль «Народы России», в который будут вплетены итоговые номера тематических школ. Участники и кураторы мастерских создадут коллекции работ, которые презентуют на ярмарке-выставке «Город мастеров».Форум является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства, где рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие встречи. Сильная энергетика Крыма даёт мощный толчок для достижения новых вершин в профессии и осуществления важных задач для поднятия культуры в своих регионах по возвращении с форума.В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.Таврида – единственный федеральный форум, где в 2018 году функционирует конвейер проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Творческие инициативы молодёжи». У каждого есть возможность стать обладателем миллиона для реализации своей идеи из бюджета в 30 млн рублей, передает пресс-служба форума «Таврида».Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи.