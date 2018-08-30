Напечатанный на принтере глаз даст шанс слепым людям

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Рабочий прототип удалось создать учёным Университета Миннесоты. Искусственный глаз создаётся из стекла, полупроводниковых полимеров и частиц серебра. Полимеры преобразовывают свет в электроэнергию, которая передаётся в человеческий мозг. Первый прототип успешно преобразовал в электричество 25% солнечных лучей, что специалисты считают хорошим результатом.На следующем этапе учёные намерены собрать глаз, состоящий из более лёгких рецепторов, имеющих большую проводимость. В обозримом будущем глаз, напечатанный на принтере, можно будет устанавливать незрячим людям, что позволит им видеть окружающий мир.