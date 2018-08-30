Напечатанный на принтере глаз даст шанс слепым людям
30 августа 2018 21:00
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Американские исследователи напечатали на 3D-принтере бионический глаз, который может дать зрение полностью слепым людям. На создание импланта уходит около часа, передаёт life.ru со ссылкой на ZDNet.
Рабочий прототип удалось создать учёным Университета Миннесоты. Искусственный глаз создаётся из стекла, полупроводниковых полимеров и частиц серебра. Полимеры преобразовывают свет в электроэнергию, которая передаётся в человеческий мозг. Первый прототип успешно преобразовал в электричество 25% солнечных лучей, что специалисты считают хорошим результатом.
На следующем этапе учёные намерены собрать глаз, состоящий из более лёгких рецепторов, имеющих большую проводимость. В обозримом будущем глаз, напечатанный на принтере, можно будет устанавливать незрячим людям, что позволит им видеть окружающий мир.
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