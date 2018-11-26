Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора"

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Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту.Голос Сергея Корниленко доступен в приложении на русском языке в любых городах и странах, где работает "Яндекс.Навигатор"."Яндекс.Навигатор" – бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Навигатор работает в России, Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.Помимо Сергея Корниленко, "Яндекс.Навигатор" озвучивают такие известные личности, как Фёдор Бондарчук, Баста, Вера Брежнева, Артем Дзюба и другие.В России "Яндекс.Навигатором" ежемесячно пользуется более 17 миллионов человек, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"