Налоговые органы Самарской области проводят Дни открытых дверей по вопросам исчисления имущественных налогов
16 ноября 2017 16:54
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Налоговые органы Самарской области с целью повышения уровня информированности граждан проводят Дни открытых дверей
по вопросам исчисления имущественных налогов для физических лиц.
Время работы инспекций:
25 ноября 2017 г. - с 10:00 до 15:00
02 декабря 2017 г. - с 10:00 до 15:00
Каждую вторую и четвертую субботы месяца налоговые инспекции работают с 10:00 до 15:00.
Каждый вторник и четверг инспекции работают по продлённому графику: с 9:00 до 20:00.
по вопросам исчисления имущественных налогов для физических лиц.
Время работы инспекций:
25 ноября 2017 г. - с 10:00 до 15:00
02 декабря 2017 г. - с 10:00 до 15:00
Каждую вторую и четвертую субботы месяца налоговые инспекции работают с 10:00 до 15:00.
Каждый вторник и четверг инспекции работают по продлённому графику: с 9:00 до 20:00.
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