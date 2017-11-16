Налоговые органы Самарской области проводят Дни открытых дверей по вопросам исчисления имущественных налогов

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Налоговые органы Самарской области с целью повышения уровня информированности граждан проводят Дни открытых дверей

по вопросам исчисления имущественных налогов для физических лиц.



Время работы инспекций:



25 ноября 2017 г. - с 10:00 до 15:00

02 декабря 2017 г. - с 10:00 до 15:00



Каждую вторую и четвертую субботы месяца налоговые инспекции работают с 10:00 до 15:00.

Каждый вторник и четверг инспекции работают по продлённому графику: с 9:00 до 20:00.