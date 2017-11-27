Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей»

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В период кампании по уплате имущественных налогов для удобства жителей региона налоговые инспекции Самарской области работают в особом режиме. В прошедшую рабочую субботу 25 ноября в инспекции Самарской области обратилось более 5 тыс. налогоплательщиков.Основные вопросы, которые интересовали жителей региона, касались порядка исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц, ставок и льгот по имущественным налогам, применяемых в конкретном муниципальном образовании, а также информации, содержащейся в налоговом уведомлении.День открытых дверей – это возможность для налогоплательщиков получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, а также разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов.Если еще остаются вопросы в сфере имущественных налогов, то стоит обратиться в налоговые органы.Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 2 декабря с 10.00 до 15.00 часов.Срок оплаты имущественных налогов прежний - не позднее 1 декабря 2017 года.Оплатить имущественные налоги можно традиционным способом, а также через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.Следует отметить, что подключиться к сервису «Личный кабинет» можно обратившись в любую налоговую инспекцию с паспортом, с помощью подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), а заявление на подключение подать в МФЦ.