Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей»

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».
С космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» («РКЦ «Прогресс»)
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.
Дмитрий Азаров открыл первый центр ядерной медицины в регионе
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.
ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»
Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето
ГИБДД Самарской области: О световозвращающих элементах
Пострадали трое взрослых и двое малолетних детей.
В Железнодорожном районе Самары семья доставлена в больницу с признаками отравления, начата доследственная проверка
Занимавший до этого должность главного инженера Тюменских тепловых сетей (ОАО «Фортум»).
Исполнительным директором «ПТС» назначен Айдар Анварович Ильясов
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района.
Полицейские Сергиевского района задержали похитителей двух работников одного из предприятий Сургута
Самыми популярными оказались ярмарки на Физкультурной и на Ленинской у музея им. Алабина. Их работу намерены возобновить следующим летом.
В Самаре подвели итоги работы осенних сельскохозяйственный ярмарок
сегодня  Понедельник, 27 ноября, 18:01
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/11:
USD 58.53
0.07
EUR 69.33
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей»

27 ноября 2017 12:36
120
Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей» Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 2 декабря.
Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 2 декабря.

В период кампании по уплате имущественных налогов для удобства жителей региона налоговые инспекции Самарской области работают в особом режиме. В прошедшую рабочую субботу  25 ноября в инспекции Самарской области обратилось более 5 тыс. налогоплательщиков.
Основные вопросы, которые интересовали жителей региона, касались порядка исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц, ставок и льгот по имущественным налогам, применяемых в конкретном муниципальном образовании, а также информации, содержащейся в налоговом уведомлении.
День открытых дверей – это возможность для налогоплательщиков получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, а также разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов.
Если еще остаются  вопросы в сфере имущественных налогов, то стоит обратиться в налоговые органы.
Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 2 декабря с 10.00 до 15.00 часов.

Срок оплаты имущественных налогов прежний - не позднее 1 декабря 2017 года.
Оплатить имущественные налоги можно традиционным способом, а также через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.
Следует отметить, что подключиться  к  сервису «Личный кабинет»  можно обратившись в любую налоговую инспекцию с паспортом,  с помощью подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), а заявление на подключение подать в МФЦ.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 ноября 2017  17:08
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».
С космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» («РКЦ «Прогресс»)
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».  Социум
0
27 ноября 2017  16:53
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.
ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.  Социум
16
27 ноября 2017  16:34
Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето
ГИБДД Самарской области: О световозвращающих элементах
Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости... Социум
104
Весь список

Здравоохранение
27 ноября 2017  16:58
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.
Дмитрий Азаров открыл первый центр ядерной медицины в регионе
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.   Здравоохранение
62
27 ноября 2017  13:43
В Самарском онкоцентре планируется запуск ПЭТ-центра. Запуск планируется в 1 полугодии 2018 г.
В Самарском онкоцентре планируется запуск ПЭТ-центра
Запуск планируется в 1 полугодии 2018 г. Здравоохранение
122
27 ноября 2017  13:30
Минздрав разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Готовится соответствующий законопроект.
Минздрав разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Готовится соответствующий законопроект. Здравоохранение
112
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
208
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
440
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
318
Весь список
Туризм
27 ноября 2017  11:24
Власти Бали из-за извержения вулкана призвали к эвакуации 100 тыс. человек Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян.
Власти Бали из-за извержения вулкана призвали к эвакуации 100 тыс. человек
Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян. Туризм
128
25 ноября 2017  09:25
Ростуризм просит россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция.
Ростуризм просит россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта
В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция. Туризм
390
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
489
Весь список
Образование
27 ноября 2017  14:47
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.
Большинство россиян выступили за обучение в школах навыкам живого общения, основам военной подготовки и ПДД
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.  Образование
135
27 ноября 2017  10:22
Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть.
Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ
Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть. Образование
123
26 ноября 2017  11:27
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей.
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ
На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей. Образование
368
Весь список

Культура
27 ноября 2017  14:31
Среди участников и гостей конкурса представители Республики Татарстан, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской областей, города Москвы. Всего было представлено свыше 100 заявок из 45 учебных заведений.
В Самаре завершается Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Созвездие Жигулей»
Среди участников и гостей конкурса представители Республики Татарстан, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской областей, города Москвы. Всего... Культура
98
27 ноября 2017  14:23
На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и хореографической редакции Ю. Бурлаки.
В Самарском театре оперы и балета готовится премьера балета "Эсмеральда"
На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и хореографической редакции Ю. Бурлаки.  Культура
100
25 ноября 2017  22:17
Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора
Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Культура
265
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
112
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
184
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
282
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4820
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1713
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8590
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2421
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9759
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2810
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1628
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1413
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1759
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1648
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1382
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3014
Весь список

Мероприятия
Дума завоевала 7 призовых мест на Спартакиаде муниципальных служащих Тольятти
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата
Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сегодня вечером на улице Льва Толстого в Самаре столкнулись «Renault» и ВАЗ 2113, пострадали двое взрослых и трое детей

1222

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

1033

Катка на стадионе "Локомотив" в Самаре в этом году не будет

726
за неделю

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2416

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2389

В Самаре появится Северное шоссе

2290
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда