Налогоплательщикам: подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам можно узнать на сайте ФНС России www.nalog.ru

116

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;- контролировать состояние расчетов с бюджетом;- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.Необходимо обратить внимание, что неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:- начисление пеней;- привлечение к ответственности в виде штрафа;- взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд.При этом Вы обязаны до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом), представить в налоговый орган сообщение о каждом объекте налогообложения, по которому не было получено налоговое уведомление. Данное сообщение не представляется в налоговый орган, если Вы ранее получали налоговое уведомление в отношении конкретного объекта налогообложения либо не получали его в связи с предоставлением Вам налоговой льготы.В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. Однако до получения уведомления уплачивать налог Вы не обязаны. Также следует отметить, что если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 руб., налоговое уведомление Вам не направляется. Однако уведомление с суммой налога менее 100 руб. в любом случае Вам направят в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года).Подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет - сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, передает пресс-служба администрации Самары.