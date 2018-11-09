Накануне профессионального праздника Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ОВД

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Накануне сотрудников службы поздравил"В этом зале-уникальные люди, чьим трудом,доблестью, профессионализмом, порядочностью и мужеством по праву гордится Самарская земля".Свой праздник сотрудники полиции встречают достойными результатами.За 9 месяцев 2018:- на 8% сократилось кол-во зарегистрированных преступлений;- на 11% - преступлений в общественных местах;- на 35% снизилось количество разбоев, на 12% - грабежей, на 7% - краж.Губернатор особо поблагодарил сотрудников полиции за слаженную работу на ЧМ-2018:"Вы справились с этой масштабной задачей на отлично, задали высочайшую планку проведения мероприятий, обеспечения безопасности на всех знаковых объектах, на улицах наших городов и сёл».«Особая благодарность - ветеранам. Всем, кто не щадя своих сил, а часто, рискуя жизнью, отдавал себя защите нашего Отечества. Вы заложили победные традиции для управления МВД по Самарской области. И сегодня мы можем с честью сказать, что эти традиции свято соблюдаются», - отметил губернатор Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.