Накануне Дня защитника Отечества на дорогах Жигулевска нес службу «Женский патруль»

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Представительницы прекрасного пола в погонах призывали мужчин быть осторожнее на дороге, соблюдать Правила дорожного движения и никогда не забывать, что каждый день дома их ждут родные и близкие люди. Напоминание о безопасности на дороге не будет лишним в пути. Сувениры, открытки на память и улыбки женщин стали хорошим подарком для автомобилистов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области