Накануне Дня защитника Отечества Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранских организаций региона
20 февраля 2018 22:37
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В зале собрались заслуженные и уважаемые в области люди — представители ветеранских союзов, ассоциаций, советов, насчитывающих в своих рядах более 840 тыс. человек. Это огромная сила, которая в ежедневном режиме работает на благо региона.
"Трудно переоценить вклад ветеранских организаций в военно-патриотическое воспитание молодежи, в воспитание доблести, должного отношения к труду и к тем свершениям и делам, которые предыдущие поколения воплотили в жизнь", — сказал в начале диалога Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул: опыт, авторитет и принципиальная позиция старшего поколения помогает властям всех уровней принимать верные решения.
"Если к мнению ветеранов не прислушиваются, то, как правило, принимаются решения ошибочные, которые людьми воспринимаются как несправедливые. Если же управленческое решение подготавливается, всесторонне обсуждается в обществе, с людьми старшего поколения, которые имеют громадный жизненный опыт, то вероятность принять ошибочное решение резко сокращается, практически сводится к нулю", — заверил Дмитрий Азаров.
Руководитель области выразил уверенность, что участие ветеранов, их мнение позволит властям всех уровней принимать взвешенные решения.
"Мы находимся на этапе разработки и принятия новых стратегических документов по развитию различных отраслей и корректировке работы министерств и ведомств. Рассчитываю, что наш честный, открытый разговор позволит принять точные, эффективные и результативные решения. Необходимо, чтобы каждый рубль, каждая копейка народных, бюджетных средств была потрачена с умом и в интересах людей", — заключил Дмитрий Азаров.
Во время разговора Герой России, руководитель Союза генералов Самары, почетный гражданин Самарской области Александр Баранов призвал коллег проявить максимум ответственности при решении вопросов социально-экономического развития области. Это позволит повысить уровень благосостояния людей, в том числе старшего поколения, трудом и подвигом которых создавалась слава региона.
"Ветеранские организации — это большой коллектив, который должен работать в общую копилку Самарской области. Мы все хотим видеть наш регион в числе лидеров по всем направлениям. И мы не должны стесняться высказывать свое мнение. Оно должно звучать. Мы обязаны это делать", — сказал генерал армии.
Александр Баранов также вручил Дмитрию Азарову памятную юбилейную медаль Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил "100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и флоту".
Встреча Дмитрия Азарова с руководителями ветеранских организаций продолжалась несколько часов. На ней обсудили широкий спектр вопросов — от социальной поддержки и медицинской помощи до организации досуга людей старшего поколения. По всем предложениям вырабатывались конкретные решения, давались протокольные поручения.
В заключении встречи глава региона поздравил ветеранов с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал им здоровья и энергии для дальнейшей работы на благо региона.
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