Накануне Дня семьи, любви и верности на Самарской станции переливания крови пройдет семейный донорский праздник

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Накануне Дня семьи, любви и верности на станции переливания крови состоится мероприятие для доноров, их родственников и детей.В рамках данного праздника, будет организовано семейное донорское древо, где каждый донор сможет создать и увековечить донорскую ветвьсвоей семьи. Ни один донор не уйдет без подарка от Службы крови, причем, масштаб презента и его ценность будет напрямую зависеть от величины ветви на донорском древе. Каждый ребенок также получит сувенир.С 10:00 до 12:00 на мероприятии будет организован мастер-класс от творческой мастерской, где доноры и их дети смогут создать своими руками памятный сувенир с донорской тематикой.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ru, передает пресс-служба облправительства.