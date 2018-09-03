Наиль Нугманов: "Думаю, на форуме по стратегии региона мы увидим итоговые документы"
3 сентября 2018 19:04
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Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов в преддверии областного форума "Стратегия лидерства" рассказал Волга Ньюс о своих впечатлениях от прошедших стратегических сессий и заметил, что эффекта от этой работы ожидать стоит в ближайшее время.
Наиль Нугманов был модератором одной из секций на сессии "Сбережение народа", посвященной улучшению качества медицинской помощи в регионе.
"Сессия прошла достойно, были озвучены действительно насущные проблемы практического здравоохранения", — рассказал Наиль Нугманов. Так, на секции прозвучали доклады, касавшиеся работы скорой помощи, системы родовспоможения, бережливого производства и удовлетворенности населения медицинской помощью.
"Все доклады были очень содержательные, и по итогам поступил ряд предложений, которые мы обобщили и передали в министерство здравоохранения и правительство Самарской области. Я думаю, завтра — на форуме — мы увидим итоговые рекомендации, документы", — считает Наиль Нугманов.
Говоря же о возможном эффекте от работы на сессиях, он остановился на вопросах внедрения бережливого производства в амбулаторно-поликлинических службах. Речь идет о проекте "Бережливая поликлиника". Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Одна из основных задач проекта — создание доброжелательной атмосферы в учреждении, комфортности для населения и желания приходить туда и заниматься собственным здоровьем.
Как заметил Наиль Нугманов, именно амбулаторно-поликлиническое звено занимает лидирующие позиции по неудовлетворенности населения медицинской помощью, а реализация проекта "Бережливая поликлиника" позволит это исправить.
В завершение он отметил, что положительно оценивает примененный в этом году подход к работе над стратегией развития региона, в том числе обсуждение ее с гражданами и экспертами.
Напомним, в Самарской области на завершающий этап выходит работа над долгосрочной стратегией развития. Началась она с обсуждения планов развития региона в муниципалитетах, затем было проведено семь тематических стратегических сессий. На них обсуждались вопросы экономики, ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, здравоохранения, образования и работы с детьми, а также развития малых городов и сельских территорий.
К участию в каждой из сессий привлекался широкий круг экспертов — от чиновников и специалистов федерального уровня до просто неравнодушных жителей региона. В таком формате работа над стратегией велась по инициативе главы области Дмитрия Азарова.
Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет областной форум "Стратегия лидерства", на котором планируется подвести итоги работы, проведенной в рамках сессий.
Наиль Нугманов был модератором одной из секций на сессии "Сбережение народа", посвященной улучшению качества медицинской помощи в регионе.
"Сессия прошла достойно, были озвучены действительно насущные проблемы практического здравоохранения", — рассказал Наиль Нугманов. Так, на секции прозвучали доклады, касавшиеся работы скорой помощи, системы родовспоможения, бережливого производства и удовлетворенности населения медицинской помощью.
"Все доклады были очень содержательные, и по итогам поступил ряд предложений, которые мы обобщили и передали в министерство здравоохранения и правительство Самарской области. Я думаю, завтра — на форуме — мы увидим итоговые рекомендации, документы", — считает Наиль Нугманов.
Говоря же о возможном эффекте от работы на сессиях, он остановился на вопросах внедрения бережливого производства в амбулаторно-поликлинических службах. Речь идет о проекте "Бережливая поликлиника". Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Одна из основных задач проекта — создание доброжелательной атмосферы в учреждении, комфортности для населения и желания приходить туда и заниматься собственным здоровьем.
Как заметил Наиль Нугманов, именно амбулаторно-поликлиническое звено занимает лидирующие позиции по неудовлетворенности населения медицинской помощью, а реализация проекта "Бережливая поликлиника" позволит это исправить.
В завершение он отметил, что положительно оценивает примененный в этом году подход к работе над стратегией развития региона, в том числе обсуждение ее с гражданами и экспертами.
Напомним, в Самарской области на завершающий этап выходит работа над долгосрочной стратегией развития. Началась она с обсуждения планов развития региона в муниципалитетах, затем было проведено семь тематических стратегических сессий. На них обсуждались вопросы экономики, ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, здравоохранения, образования и работы с детьми, а также развития малых городов и сельских территорий.
К участию в каждой из сессий привлекался широкий круг экспертов — от чиновников и специалистов федерального уровня до просто неравнодушных жителей региона. В таком формате работа над стратегией велась по инициативе главы области Дмитрия Азарова.
Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет областной форум "Стратегия лидерства", на котором планируется подвести итоги работы, проведенной в рамках сессий.
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Комментарии
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3 сентября 2018 19:04Наиль Нугманов: "Думаю, на форуме по стратегии региона мы увидим итоговые документы"
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