Надежда Колесникова: «Настоящая национальная идея это когда великое историческое прошлое соприкасается с твоей личной историей».

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«Мы много рассуждаем, что такое национальная идея. А настоящая национальная идея это когда великое историческое прошлое соприкасается с твоей личной историей: историей семьи, историей твоего города, края. Вот почему Бессмертный полк стал великим символом Победы? Его не администрируют, а просто приглашают людей и они идут с портретами своих родственников по площади. И вот такой же замечательной исторической идеей стала история Самарского знамени. Его вышивали монахини Иверского монастыря, его проносили по улицам, по соборам, освящали и везли к воинам-освободителям. И вот сегодня происходит тоже историческое событие. Прошло 140 лет, с исторической точки зрения это не так уж и много и вот поэтому ощущается сопричастность. Знамя отправляется в Сирию, там воюют наши ребята. Это наши дети и нам хотелось послать им частичку нашего тепла, нашей духовной опоры, и мы глубоко надеемся, что она их там сбережет. И сберегут те письма, которые написали самарские школьники в рамках проекта «Письмо солдату». Настоящие бумажные письма, их несколько сотен. И мы их обязательно туда доставим. Вот такая поддержка воинам нужна в любые времена, ради этого все и делается».