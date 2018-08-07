Начинается прием заявок на участие в конкурсе среди средств массовой информации "Самара в игре!"

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Администрация городского округа Самара объявляет старт приема заявок на участие в конкурсе среди средств массовой информации "Самара в игре!".Конкурс на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященные Самаре - городу-организатору Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, проводится уже третий год. В прошлом году на участие в конкурсе подали заявку 48 журналистов, предоставив около 300 работ.Задача конкурса "Самара в игре!" определить лучшие работы журналистов, операторов, фотографов, посвященные Самаре - городу-организатору ЧМ-2018, самым запоминающимся страницам международного футбольного первенства!К участию в конкурсе "Самара в игре!" принимаются материалы, размещенные в эфире или опубликованные в печатных изданиях, на интернет-порталах с 1 января по 1 октября 2018 года.Конкурс проводится по следующим номинациям:1. «Лучший тележурналист».2. «Лучшая операторская работа».3. «Лучшая публикация».4. «Лучшая фоторабота».5. «Специальная номинация».В зависимости от номинации жюри будет оценивать конкурсные работы по целому ряду критериев, среди которых: актуальность и социальная направленность материалов, оригинальность раскрытия темы, творческий подход.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:первая премия – 80 000 рублей;вторая премия – 60 000 рублей.Конкурсные заявки и материалы принимаются в срок до 1 октября 2017 года. Заявка на участие должна содержать:- наименование организации;- Ф.И.О. руководителя;- сведения об авторе материала, представленного на Конкурс (Ф.И.О., должность, стаж работы);- наименование материала, представленного на Конкурс;- дата публикации (эфира);- объем материала (хронометраж);- цель создания материала (сюжета, статьи, фотоматериала);- аннотация;- контактное лицо (ФИО, должность, тел., e-mail);- приложения (материалы на печатных и (или) электронных носителях).Место подачи материалов: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 205Контактный телефон: +7 (846) 926-28-00Электронная почта: samaravigre2018@gmail.comУсловия участия в Конкурсе, порядок его проведения содержатся в Положении о Конкурсе, размещенном на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет по адресу: www.samadm.ru, передает пресс-служба администрации Самары.