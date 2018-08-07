Начинается прием заявок на участие в конкурсе среди средств массовой информации "Самара в игре!"
7 августа 2018 17:36
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Администрация городского округа Самара объявляет старт приема заявок на участие в конкурсе среди средств массовой информации "Самара в игре!".
Конкурс на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященные Самаре - городу-организатору Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, проводится уже третий год. В прошлом году на участие в конкурсе подали заявку 48 журналистов, предоставив около 300 работ.
Задача конкурса "Самара в игре!" определить лучшие работы журналистов, операторов, фотографов, посвященные Самаре - городу-организатору ЧМ-2018, самым запоминающимся страницам международного футбольного первенства!
К участию в конкурсе "Самара в игре!" принимаются материалы, размещенные в эфире или опубликованные в печатных изданиях, на интернет-порталах с 1 января по 1 октября 2018 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучший тележурналист».
2. «Лучшая операторская работа».
3. «Лучшая публикация».
4. «Лучшая фоторабота».
5. «Специальная номинация».
В зависимости от номинации жюри будет оценивать конкурсные работы по целому ряду критериев, среди которых: актуальность и социальная направленность материалов, оригинальность раскрытия темы, творческий подход.
Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
первая премия – 80 000 рублей;
вторая премия – 60 000 рублей.
Конкурсные заявки и материалы принимаются в срок до 1 октября 2017 года. Заявка на участие должна содержать:
- наименование организации;
- Ф.И.О. руководителя;
- сведения об авторе материала, представленного на Конкурс (Ф.И.О., должность, стаж работы);
- наименование материала, представленного на Конкурс;
- дата публикации (эфира);
- объем материала (хронометраж);
- цель создания материала (сюжета, статьи, фотоматериала);
- аннотация;
- контактное лицо (ФИО, должность, тел., e-mail);
- приложения (материалы на печатных и (или) электронных носителях).
Место подачи материалов: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 205
Контактный телефон: +7 (846) 926-28-00
Электронная почта: samaravigre2018@gmail.com
Условия участия в Конкурсе, порядок его проведения содержатся в Положении о Конкурсе, размещенном на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет по адресу: www.samadm.ru, передает пресс-служба администрации Самары.
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