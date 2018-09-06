Начинается прием заявок на участие в Областной общественной акции «Народное признание»

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Основная задача Акции — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.Акция пройдет в несколько этапов. В сентябре состоится прием заявок на участие от населения. В октябре пройдут заседания комиссий Общественного совета по определению номинантов. 4 ноября будет дан старт общественного голосования, по итогам которого члены совета определят Лауреатов Акции 2018 года. Награждение победителей, традиционно, в конце декабря.«Народное признание» в 2018 году пройдет по следующим номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Рожденные в сердце России», «Поколение добра», «Комсомол — моя судьба», «Во имя человека».2018 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера) в России. В связи с этим в текущем году была включена номинация «Поколение добра». Еще две новые номинации – это «Комсомол – моя судьба» посвященная 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи и «Во имя человека», посвященная 100-летию системы социальной защиты населения в России.Заявку на участие инициативные группы могут подать с 7 по 21 сентября с 9.00 до 18.00 по адресам:443010, г.о. Самара, ул. Фрунзе, д. 106, каб. № 12 (министерство культуры Самарской области) по номинациям «Единство и Успех», «Рожденные в сердце России», «Поколение добра», «Комсомол — моя судьба»;443110, г.о. Самара, пр. Ленина, 14 а (ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека») по номинациям «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Во имя человека».Положение об акции и электронная версия заявки размещены на сайте www.mincult.samregion.ru, www.samregion.ruТелефон штаба Акции: 8 (842) 332-35-84, передает пресс-служба облправительства.