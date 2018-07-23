Начинается прием заявок на II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
23 июля 2018 15:13
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«У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим участникам - и фотографам с именем, и просто любителям - удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают. Именно поэтому несмотря на свой дебют фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира. Уверен, что в этом году он станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем первые работы», - рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.
Показательно, что в прошлом году свои снимки присылали участники не только из России, Беларуси и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. Огромный интерес фотоконкурс вызывал и продолжает вызывать за рубежом. В этом году выставки избранных работ прошлого года в партнерстве с Россотрудничеством будут проведены во многих странах на базе русских культурных центров.
«Работы победителей нашего фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил», - добавил Игорь Баринов.
Профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru . Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная
природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.
Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы, передает пресс-служба облправительства.
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