Начинается прием документов для участия в конкурсе «Лучший специалист местного самоуправления городского округа Самара»

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Конкурс будет проходить в два этапа:на первом – рассматриваются и оцениваются представленные документы на соответствие целям и задачам Конкурса, и решается вопрос о допуске лиц к участию в Конкурсе;второй этап проводится в форме защиты конкурсных работ, представлений руководителей органов местного самоуправления и индивидуального собеседования членов Комиссии с участниками Конкурса по указанной тематике.Принять участие в конкурсе могут муниципальные служащие, другие должностные лица органов местного самоуправления на территории городского округа Самара и работники подведомственных им организаций. Для этого необходимо представить следующие документы:собственноручно написанное и подписанное заявление по утвержденной форме;собственноручно заполненную и подписанную анкету, заверенную кадровой службой органа местного самоуправления на территории городского округа Самара либо кадровой службой соответствующей подведомственной организации по утвержденной форме с приложением цветной фотографии размером 30 x 40 мм;рекомендацию непосредственного руководителя об участнике Конкурса с указанием его профессиональных, деловых, личностных качеств и заслуг (в случае представления конкурсной работы);конкурсную работу в соответствии с выбранным направлением, раскрывающую основную проблему в органах местного самоуправления на территории городского округа Самара по исследуемой теме и включающую предложения по развитию соответствующей сферы деятельности органа местного самоуправления на территории городского округа Самара, или представление руководителя органа местного самоуправления на территории городского округа Самара по утвержденной форме.иные документы, подтверждающие собственные достижения участника Конкурса (справки аттестационных и конкурсных комиссий, перечни реализованных проектов, научных публикаций, книг, брошюр, статей, отзывы о работе и другие документы в произвольной форме).Требования к оформлению конкурсной работы изложены в постановлении Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления городского округа Самара».Прием документов осуществляется по месту работы муниципальных служащих и других должностных лиц на территории городского округа Самара и подведомственных им организаций кадровыми службами ежедневно в период времени в соответствии с утвержденным распорядком рабочего дня.Весь комплект необходимых документов направляется в отборочную комиссию по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» до 28 апреля 2018 года (ул. Куйбышева, 135, Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кабинет № 26).Предполагаемая дата проведения второго этапа Конкурса – 30 мая 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.