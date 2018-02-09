Начинается прием документов для участия в конкурсе «Лучший специалист местного самоуправления городского округа Самара»
9 февраля 2018 15:09
89
Конкурс будет проходить в два этапа:
на первом – рассматриваются и оцениваются представленные документы на соответствие целям и задачам Конкурса, и решается вопрос о допуске лиц к участию в Конкурсе;
второй этап проводится в форме защиты конкурсных работ, представлений руководителей органов местного самоуправления и индивидуального собеседования членов Комиссии с участниками Конкурса по указанной тематике.
Принять участие в конкурсе могут муниципальные служащие, другие должностные лица органов местного самоуправления на территории городского округа Самара и работники подведомственных им организаций. Для этого необходимо представить следующие документы:
собственноручно написанное и подписанное заявление по утвержденной форме;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, заверенную кадровой службой органа местного самоуправления на территории городского округа Самара либо кадровой службой соответствующей подведомственной организации по утвержденной форме с приложением цветной фотографии размером 30 x 40 мм;
рекомендацию непосредственного руководителя об участнике Конкурса с указанием его профессиональных, деловых, личностных качеств и заслуг (в случае представления конкурсной работы);
конкурсную работу в соответствии с выбранным направлением, раскрывающую основную проблему в органах местного самоуправления на территории городского округа Самара по исследуемой теме и включающую предложения по развитию соответствующей сферы деятельности органа местного самоуправления на территории городского округа Самара, или представление руководителя органа местного самоуправления на территории городского округа Самара по утвержденной форме.
иные документы, подтверждающие собственные достижения участника Конкурса (справки аттестационных и конкурсных комиссий, перечни реализованных проектов, научных публикаций, книг, брошюр, статей, отзывы о работе и другие документы в произвольной форме).
Требования к оформлению конкурсной работы изложены в постановлении Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления городского округа Самара».
Прием документов осуществляется по месту работы муниципальных служащих и других должностных лиц на территории городского округа Самара и подведомственных им организаций кадровыми службами ежедневно в период времени в соответствии с утвержденным распорядком рабочего дня.
Весь комплект необходимых документов направляется в отборочную комиссию по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» до 28 апреля 2018 года (ул. Куйбышева, 135, Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кабинет № 26).
Предполагаемая дата проведения второго этапа Конкурса – 30 мая 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 февраля 2018 17:14
В более чем 60 школах региона приостановлено обучение в отдельных классах. Социум
46
9 февраля 2018 16:38
В соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» настоятель храма, благочинный Новокуйбышевского благочиния протоиерей Владимир Загаринский... Социум
77
9 февраля 2018 16:29
В рамках визита 12 февраля члены СПЧ проведут приём граждан на площадке Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Социум
73
Здравоохранение
9 февраля 2018 14:29
После окончания обследования будут даны рекомендации врача-терапевта. Здравоохранение
154
9 февраля 2018 11:22
Медики призывают сделать прививку против гриппа. Здравоохранение
225
8 февраля 2018 18:31
Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще... Здравоохранение
388
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
121
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
342
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
374
Туризм
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
216
7 февраля 2018 13:27
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
237
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
138
Образование
9 февраля 2018 17:09
12 марта со сцены Самарской государственной Филармонии будет назван абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства. Образование
54
9 февраля 2018 13:28
Участвовать могут ребята с 8 по 10 класс. Образование
135
8 февраля 2018 14:45
По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много... Образование
307
Культура
9 февраля 2018 09:42
Мероприятию в этом году исполняется 50 лет. Культура
147
9 февраля 2018 09:25
Она состоится с 12 по 16 февраля. Культура
155
8 февраля 2018 10:57
Сами проводы зимы состоятся в воскресенье, 18 февраля. Культура
317
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
203
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
574
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
559
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
526
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
556
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1795
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
609
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
608
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7305
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
416
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3500
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2013
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2441
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2331
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1957
Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года