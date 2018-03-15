Начинается регистрация Волонтеров Победы

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Новым импульсом в развитии добровольческой деятельности 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стало создание Всероссийского волонтерского корпуса в честь 70-летия Победы, который объединил 146 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации.Это самый крупный волонтерский проект в истории современной России. За один год тысячи граждан России приняли участие в мероприятиях, организованных волонтерском корпусом, добровольцы провели 32 всероссийские акции в формате «дней единых действий», благоустроили более 80 тысяч памятных мест и воинских захоронений.По итогам работы волонтерского корпуса появилась идея создания Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», осуществляющего добровольческую деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению исторической памяти. Данная идея была поддержана Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.Ежегодно «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации центральных событий празднования Дня Победы – Парадов Победы и шествия Бессмертного полка.9 мая 2015 года добровольцы впервые массово присоединились к организации Дня Победы. С тех пор участие волонтеров в мероприятиях 9 мая стало традиционным. Набор добровольцев проводится в нескольких направлениях: сопровождение Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России, Всероссийский конкурс «Послы Победы», а также организация различных мероприятий в преддверии 9 мая. Этот год не является исключением. Каждый неравнодушный житель России может внести личный вклад в организацию главного праздника страны.У каждого совершеннолетнего жителя области есть возможность стать соорганизатором главных событий празднования Дня Победы!Для того, чтобы стать Волонтером Победы необходимо:зайти на сайт волонтерыпобеды.рф;заполнить анкету волонтера;выбрать интересующие направления деятельности:- Всероссийский конкурс «Послы Победы» с 1 по 30 марта (200 лучших добровольцев со всей страны станут организаторами Парадов Победы 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге).- волонтерское сопровождение Парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в городах России (в Самаре 500 волонтеров примут участие в торжествах на площади им. В.В.Куйбышева)- всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.После заполнения анкеты с волонтером связываются координаторы выбранных направлений, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: миамир.рф