Начался прямой эфир Главы региона на телеканале ВАЗ ТВ

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Жителям области его можно посмотреть и на канале ГТРК "Губерния".Эфир прямой, звонки принимаются по номеру 8(8482)700-500.Включайтесь!Первая тема - внимание Дмитрия Азарова к Тольятти, системная работа главы региона, направленная на рост экономики Автограда, создание новых рабочих мест, борьбу со скрытой безработицей.По всем этим показателям Тольятти существенно продвинулся вперёд за последнее время, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.