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Новости /  Общество /  Социум  

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2018»

22 марта 2019 16:20
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Заявки принимаются в срок до 6 апреля 2019 года.
Конкурс проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование»; «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 6 апреля 2019 года по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп.106, оф.303 (пристрой), тел./факс (846) 255 69 86, 255 69 92, dtr2014@bk.ru.

Кроме того, организовано интернет-голосование за номинантов регионального конкурса «ЭкоЛидер» на электронно-коммуникационной платформе «Вместе».

Положение о конкурсе с приложениями (критерии оценки и формы заявок) размещены на сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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