Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2018»

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В Самарской области стартовал прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2018». Он проводится министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для выявления муниципальных образований, организаций, инициативных жителей, которые обладают успешных практическим опытом в области охраны окружающейсреды. Цель конкурса – распространение лучших природоохранных практик и формирование экологической культуры жителей региона.Конкурс «ЭкоЛидер» в Самарской области проводится с 2000 года, и за это время количество претендентов на высокое звание выросло с 17 до 520.По итогам 2018 года конкурс проводится по 11 номинациям:1.«Город»;2.«Район»;3.«Городское и сельское поселение»;4.«Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек);5.«Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек);6.«Экологическая организация»;7.«Общественность»;8.«Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена»,«Учреждение профессионального образования»);9.«СМИ»;10.«Энтузиаст»;11.«Профи».Победители конкурса во всех номинациях будут определены на заседании конкурсной комиссии. Помимо победителей, определяются три лучших участника в каждой номинации и подноминации и награждаются дипломами конкурса «ЭкоЛидер» первой, второй и третьей степени.Параллельно, на платформе «Вместе» будет проходить интернет-голосование по определению «Народных ЭкоЛидеров» в каждой номинации, которых будут выбирать жители Самарской области.Подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер» традиционно проходят в начале июня в рамках торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня эколога, на которой также вручаются награды Губернатора Самарской области специалистам и общественным деятелям Самарской области, внесшим особый вклад в дело охраны окружающей среды на территории нашего региона.С подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по ссылке, передает пресс-служба облправительства.