Начался прием заявок на конкурс по предоставлению грантов Президента РФ на развитие гражданского общества

80

Фонд президентских грантов объявляет о проведении в 2019 году двух конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».В 2019 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяется 8 млрд. руб.Некоммерческие организации смогут представить свои проектные заявки с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 31 июля 2019 года.Заявки представляются в Фонд президентских грантов в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте по адресу: президентскиегранты.рф.Консультации по подготовке заявок можно получить в Консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу г.Самара, ул.Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201 с 10:00 до 17:00 часов, тел. (846) 333-25-08, povolzje@povolzje.ru, передает пресс-служба облправительства.***В 2018 году на два конкурса Президентских грантов от Самарской области было подано 309 заявок, победили 84 проекта на общую сумму 137,5 млн. рублей, что является одним из лучших показателей в Российской Федерации.