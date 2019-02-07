Начался перевод государственных информационных систем Самарской области в ЦОД в технопарке «Жигулевская долина»

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Государственные информационные системы Самарской области переводят в Центр обработки данных (ЦОД), находящийся в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Уже осуществлен перенос информационной системы, обеспечивающей оказание жителям г.о. Тольятти и Исаклинского района Самарской области государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Совместно с сотрудниками департамента информационных технологий и связи Самарской области была проведена проверка работоспособности и доступности системы. Работы выполнены менее чем за сутки.Планируется, что до конца 2019 года большинство информационных систем органов исполнительной власти будут перенесены на обслуживание в ЦОД. Это обусловлено требованиями информационной безопасности и безаварийности в отношении государственных информационных систем и ресурсов.Мощный современный дата-центр расположен на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в городе Тольятти. Проект и реализация сертифицированы по международным стандартам, предъявляемым к центрам обработки данных по уровню TIER III Uptime Institute. ЦОД «Жигулёвская долина» стал седьмым в России, прошедшим полную сертификацию Tier Facility. Машинные залы дата-центра размещаются в отдельных гермозонах, построенных из модульных конструкций Smart Shelter, они обеспечивают надежную защиту оборудования от пожара, влаги, вибрации и других внешних воздействий. Физическая защита обеспечена круглосуточной службой охраны. Территория и помещения дата-центра оснащены системой контроля и управления доступом (СКУД). Все инженерные подсистемы дата-центра интегрированы в единое техническое решение с общей системой диспетчерского контроля, которая отслеживает состояние более 10 подсистем и выводит более 20 000 параметров. Все параметры инженерных подсистем круглосуточно отслеживаются в центре мониторинга. Каждые сутки дежурные инженеры проверяют основное оборудование инженерных систем и контролируют их техническое состояние, передает пресс-служба облправительства.Фото: dolinatlt.ru