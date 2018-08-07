Начало реконструкции «Обшаровской птицефабрики» засветили баннером

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О том, что владелец "Амар Групп" Раиф Сафин (также владеет ГК "Халяль продукт Самара" и ТД "Дары подворья") намеревается инвестировать в восстановление разоренного хозяйства и, возможно, выкупить имущество обанкроченного предприятия, "Самарское обозрение" сообщало в марте. Также источник в областном минсельхозе рассказывал, что г-н Сафин обращался к областным властям с просьбой о поддержке в вопросах приобретения оборудования для птицефабрики и субсидирования производства мяса птицы. К каким договоренностям в итоге с областными властями пришел предприниматель и сколько она рассчитывает вложить в проект, пока неизвестно.Евгений Богомолов в разговоре с журналистом «"Самарского Обозрения" ОНЛАЙН» отметил, что пока никакой дополнительной информации, кроме этой фотографии, предоставить не может. По словам источника в администрации района, пока инвестор занимается элементарными работами — уборкой территории и приведением ее в порядок, — но широкого набора персонала не проводил. „Завершается оформление юридических вопросов и согласование проекта с минсельхозом и правительством. Полная информация может появиться через неделю-две“, — добавил собеседник «СО» ОНЛАЙН.