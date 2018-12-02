Начальником УГИБДД СО назначен полковник полиции Юрий Некрасов
2 декабря 2018 16:08
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Юрий Александрович родился в 1963 году в Кировской области, в 1998 году окончил Тольяттинский политехнический институт, в 2005 году - Академию Управления МВД России, по специальности юриспруденция.
В органы внутренних дел Некрасов пришел в 1988 году на должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД Тольяттинского горисполкома. В последующем, прошел все ступени в службе ГИБДД на различных должностях, от старшего инспектора ДПС до заместителя начальника регионального Управления Госавтоинспекции. Женат, воспитывает двух дочерей.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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