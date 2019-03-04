Начальник отдела "Роскосмоса" назвал жителей хрущёвок "скотобазой"
4 марта 2019 15:15
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Так, по мнению Жаркова, люди, проживающие в типовых пятиэтажках, быстро испортят новое жильё.
— Неплохо, конечно, жаль только контингент из хрущёвок засрёт это всё за пару лет, — написал он.
Когда пользователи возмутились его репликой, Жарков в ответ написал разным пользователям: "Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?"
Летом 2018 года на просторах "Фейсбука" разгорелся скандал из-за высказывания бывшей пиарщицы "Леруа Мерлен" Галины Паниной, которая в комментариях к своему посту написала, что с помощью публикации отлично "вскрывает ватку". Ситуация вызвала общественный резонанс, в итоге Панина решила уволиться из компании.
Фото: соцсети
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