Начальник Управления МВД Самары выступил с отчетом перед депутатами городской Думы

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В начале своего выступления начальник городского Управления МВД Россииохарактеризовал ситуацию с преступностью на территории областного центра, проинформировал присутствующих о мерах, предпринимаемых сотрудниками органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности.Дмитрий Владимирович сообщил, что принятые комплексные меры оказали положительное воздействие на криминогенную обстановку в городе: снизилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, краж, в том числе и квартирных, и угонов автотранспортных средств.В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками полиции Самары пресечена деятельность около 200 наркосбытчиков, включая межрегионального оптового курьера, который доставлял наркотические средства на территорию областного центра с целью последующего сбыта. По подозрению в организации работы нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств было задержано 5 человек. Направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотиков путем закладок. Всего за 2018 год было изъято более 50 кг запрещенных веществ.Пресечена деятельность 17 игорных заведений, изъято более 500 единиц игрового оборудования. При совместной работе с общественными организациями удалось предотвратить незаконную реализацию более 39 тонн алкоголя.В 2018 году на территории областного центра прошло более 2000 массовых мероприятий. Групповых нарушений общественного порядка допущено не было. В поддержании правопорядка в общественных местах принимали участие представители Добровольной народной дружины, численность которой на данный момент превышает 500 человек. С их участием в 2018 году выявлено более 120 административных правонарушений. Дмитрий Владимирович также отметил, что в настоящее время на территории областного центра функционирует свыше 400 камер, входящих в правоохранительный сегмент аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Они установлены в парках, скверах и наиболее криминогенных местах Самары, также сотрудники полиции имеют доступ к записям с камер видеонаблюдения установленных в аэропорту Курумоч, на Железнодорожном вокзале, в гостиницах и торговых центрах города. Кроме того, подключено более 90 пунктов экстренной связи «Гражданин-полиция», позволяющие простым нажатием кнопки сообщить о происшествии дежурному.Кроме этого, в своем выступлении Дмитрий Блохин обозначил проблемы, эффективное решение которых зависит не только от деятельности органов внутренних дел.Завершая свое выступление, Дмитрий Владимирович подчеркнул, что сотрудники УМВД России по городу Самаре продолжат работу, направленную на защиту прав и свобод человека, собственности граждан и организаций, законных интересов общества и государства.Депутаты, в свою очередь, поблагодарили Дмитрия Блохина за подробный доклад, после чего задали ряд вопросов. На часть из них был получен ответ в режиме «реального времени», а решение тем, требующих пристального внимания, начальник Управления МВД России по г. Самаре взял под личный контроль, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области