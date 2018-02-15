Начальник ОГИБДД Самары рассказал о статистике ДТП в городе

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Так, в 2016 году в Самаре погибли 52 человека, в 2017 году – 68 человек. Всего же в прошлом году было зафиксировано 1070 ДТП, в которых пострадали 1295 человек.Неутешительная статистика по ДТП с детьми. Всего в 2017 году произошло 130 ДТП с их участием. 4 ребенка погибли. Рост гибели по сравнению с предыдущими годами – 100%. Последние три года в Самаре при ДТП погибали не больше 2 детей, а в 2017 – 4.Четверо погибших детей были пешеходами. В одном ДТП 2-летний ребенок ночью выбежал на проезжую часть улицы Физкультурной, родители в этот момент были поблизости и недоглядели. В другом ДТП водитель сбил школьницу на проспекте Кирова на пешеходном переходе. В еще двух ДТП дети нарушили правила и переходили дорогу в неположенном месте. Это ДТП с 10-летним ребенком на Дыбенко и 10-летней девочкой на проспекте Масленникова.В ГИБДД сообщают о росте ДТП по вине пешеходов на 12,5%. В ГАИ проводят профилактические мероприятия, в том числе штрафуют за переход проезжей части в неположенном месте. За 2017 год было оштрафовано 18,5 тысяч пешеходов.Данные по области повторяют статистику ДТП с детьми. За последние 5 лет наблюдается прирост детского травматизма в ДТП. В области количество ДТП с пешеходами на переходах увеличилось на 20%.Как рассказала заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова, одна из причин увеличения ДТП с пешеходами – улучшение дорожной инфраструктуры. Качество дорожного покрытия улучшается, на обновленных дорогах обустраивают пешеходные переходы. И при этом пешеходы не умеют переходить проезжую часть. Как считает Кузнецова, пешеходы стали чувствовать себя уверенней, убеждены в том, что дорога для них безопасна. Поэтому при переходе проезжей части они не смотрят по сторонам. Особенно это касается детей, которые могут спокойно переходить дорогу с наушниками и капюшоном на голове.