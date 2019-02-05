Началась подготовка волонтеров для помощи населению в вопросах подключения цифрового эфирного телевидения

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5 февраля в колледже Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел первый семинар для волонтеров — студентов 3 курса колледжа, обучающихся по специальности «телекоммуникационные и информационные технологии», который провели специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ». Первое занятие было посвящено консультации по установке, подключению и настройке абонентского оборудования для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2.Напомним, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов первого и второго мультиплекса. в высоком «цифровом» качестве. Это каналы первого мультиплекс РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» и второго мультиплекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».По графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Самарская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня 2019 года.Привлечение к разъяснительной и практической работе по подключению цифрового эфирного телевидения волонтеров позволит донести социально-значимую информацию более адресно.Всего в колледже пройдут обучение 180 волонтеров, а с 11 февраля в программе будут участвовать и студенты ПГУТИ. Вуз планирует обучить порядка 300 волонтеров. На базе Поволжского университета телекоммуникаций и информатики создан координационный волонтерский центр, и по поступающим туда заявкам граждан ребята, которым уже исполнилось 18 лет, будут оказывать консультационную помошь, а также при необходимости выезжать и подключать оборудование для приема ЦЭТВ.Заместитель главного инженера филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Тимофей Фомов рассказал: «Работаем мы в рамках трёхстороннего соглашения с правительством области, ПГУТИ и нашим филиалом. Главная цель нашего обучения — чтобы студенты могли проводить консультации и оказывать посильную помощь населению в организации приёма цифрового тв-сигнала».По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе колледжа связи ПГУТИ Александра Логвинова, студенты-волонтеры получат практические навыки — этого будет вполне достаточно, потому что они уже многое умеют.Кирилл Третьяков, студент 3 курса колледжа, отмечает, что уже попробовал себя в волонтерской работе — подключил и настроил цифровое телевидение своей бабушке и она осталась довольна результатом.Тем жителям Самарской области, кто смотрит аналоговое ТВ или планирует перейти со спутникового или кабельного на бесплатное цифровое ТВ, важно заблаговременно подготовиться к отключению аналогового сигнала. Если телевизор выпущен после 2012 года, то он поддерживает формат DVB-T2 и при наличии дециметровой антенны достаточно запустить автонастройку каналов. К телевизору старого поколения, т.е. телевизору производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.Подробности – на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. Также работает бесплатная круглосуточная горячая линия РТРС – 8800 220 20 02, передает пресс-служба облправительства.