Началась подготовка к Молодежному форуму ПФО «iВолга»

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1 февраля 2019 года в ходе рабочего визита в Самарскую область по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова его заместитель Олег Машковцев провел встречу с организаторами Молодежного форума ПФО «iВолга». В обсуждении концепции самого масштабного молодежного события округа приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн.Открывая рабочую встречу, Олег Машковцев сообщил, что в декабре в Москве полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, на котором обсуждались перспективы развития окружных общественных проектов. Особое внимание было уделено Молодежному форуму ПФО. На совещании была анонсирована новая концепция «iВолги»: полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики в Российской Федерации.Среди основных задач Форума – создание профессиональных сообществ и стимулирование проектной деятельности молодежи. Директор«iВолги-2018» Кристина Гнатюк отметила, что потенциальные участники Форума должны иметь сильную мотивацию на успех. Для того чтобы выявить наиболее заинтересованных и талантливых ребят, планируется внедрить трехступенчатую процедуру регистрации.Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев подчеркнул, что результатом нововведений должно стать повышение качества проектов. Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заметил, что программа Форума должна быть ориентирована на решение определенных задач, носить прикладной характер.После детальной проработки всех предложений будет сформирован план мероприятий Молодежного форума Приволжского федеральногоокруга. «iВолга» пройдет по традиции на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля 2019 года, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.