На железнодорожном вокзале Самары судебные приставы провели акцию «В Новый год – без долгов!»

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Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».По итогам работы за 11 месяцев Управления ФССП России по Самарской области региональными судебными приставами на исполнении находилось свыше 1,6 миллионов исполнительных производств по различным категориям. Окончено и прекращено за этот период было исполнительных производств на сумму почти 62 миллиарда рублей.Если должник не исполняет решение суда в установленный для добровольного исполнения срок, к нему применяется мера взыскания исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы, указанной в исполнительном документе, но не менее 1 тысячи рублей для физического лица и 10 тысяч рублей для должника-организации.В этом году судебными приставами Самарской области взыскано почти 183 миллиона рублей исполнительского сбора.Для должников, чьи задолженности превышают 10 и 30 тысяч рублей, предусмотрены такие меры воздействия как ограничение спецправ и ограничение в праве выезда за пределы страны. За 11 месяцев текущего года было вынесено почти 58,5 тысяч постановлений обограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении должников, что позволило взыскать более 120 миллионов рублей. Также должники ограничивались в праве пользования специальным правом на право управления транспортными средствами. В этом году было вынесено около 3 тысяч постановлений. Это позволило взыскать свыше 18 миллионов рублей.Также судебными приставами за нарушение законодательства об исполнительном производстве было возбуждено более 3,6 тысяч дел об административных правонарушениях в отношении должников. Почти все они были рассмотрены с назначением наказания в виде штрафа.Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам. Граждане, имеющие задолженности, должны понимать, что с целью погашения долгов представители исполнительной власти будут накладывать аресты на их имущество, обращать взыскания на денежные средства, привлекать должников кадминистративной и уголовной ответственности.Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области